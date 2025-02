Exklusiv: Helmes gibt durchwachsene Bayern-Prognose ab

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Vincent Kompany und der FC Bayern haben es laut Patrick Helmes schwer

Der frühere Bundesliga-Profi Patrick Helmes hat dem FC Bayern im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de mit Blick auf Tagesgeschäft und Champions League eine eher durchwachsene Prognose ausgestellt, seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen aber dennoch wenig Hoffnungen auf eine Aufholjagd in der Liga gemacht.

Angesichts von acht Punkten Vorsprung in der Fußball-Bundesliga scheint der FC Bayern das Maß aller Dinge im deutschen Fußball zu sein, zudem stehen die Münchner nach dem Weiterkommen in den Playoffs der Champions League nun auch im Achtelfinale. Liegen also glorreiche Zeiten vor dem deutschen Rekordmeister? Der ehemalige Bundesliga-Profi Patrick Helmes ist skeptisch.

"Den FC Bayern im Moment so richtig einzuschätzen, ist wirklich total schwer", sagte Helmes im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de und begründete: "Natürlich sind sie in der Bundesliga auf Platz eins und sind damit auch die erfolgreichste Mannschaft der Liga. Und mit Sicherheit werden Sie auch Deutscher Meister werden. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, lässt doch zu wünschen übrig."

Im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) habe man das deutlich gemerkt. "Sie wurden 90 Minuten vorgeführt und hätten an und für sich auch verlieren müssen", legte Helmes den Finger in die Wunde von Coach Vincent Kompany. Immerhin: "Sie haben den nötigen Punkt geholt, den es braucht, um den Abstand zu behalten."

Helmes: FC Bayern in der Champions League ohne Chance

Doch dem RTL-Experten machen nicht nur die Leistungen in der Bundesliga Sorgen, auch international sei nicht alles Gold, was glänzt. "Auch die Spiele gegen Celtic haben gezeigt, dass das Fundament nicht so stabil und dass die Bayern gerade in nicht einer unfassbar tollen Verfassung sind", kritisierte der 40-Jährige den deutschen Rekordmeister.

Helmes' Prognose: "Also Deutscher Meister? Ja, das wird möglich sein. Aber die Champions League mit den Leistungen? Das glaube ich nicht."

Patrick Helmes spielte zwischen 2008 und 2011 selbst für Bayer Leverkusen

Gefragt, ob Bayer Leverkusen die Münchner in der Liga am Ende vielleicht doch noch ärgern könnte, reagierte Helmes allerdings ebenso skeptisch.

"Ich glaube, es wird nicht mehr möglich sein. Dafür haben sie in den letzten zwei Wochen zwei Riesenchancen liegen lassen mit dem Unentschieden in Wolfsburg, die auch aktuell gut drauf sind. Dort ist es nicht einfach zu spielen. Und eben auch mit dem Bigmatch letzte Woche, wo man die Bayern am Boden hatte", ordnete Helmes ein.

Anders als in der letzten Saison, in der die Werkself oftmals in der Schlussphase noch zuschlug, "war der Lucky Punch eben nicht da", sagte der ehemalige Stürmer.

"Im Normalfall glaube ich nicht mehr, dass bei Leverkusen die Bayern einholen kann", so Helmes.