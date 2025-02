Virkus deutet bitteren Doppel-Abgang an

IMAGO/RHR-FOTO

Roland Virkus muss im Sommer wohl Leistungsträger verkaufen

In der laufenden Saison hat Borussia Mönchengladbach eine steile Entwicklungskurve hingelegt. Längst sollen Klubs aus dem Ausland mehrere Stars der Fohlen im Auge haben. Sportchef Roland Virkus hat nun eingeräumt, dass die Innenverteidiger Ko Itakura und Nico Elvedi wahrscheinlich nicht zu halten sind.

"Natürlich tun wir alles, um sie zu überzeugen, bei uns zu bleiben", begann der Geschäftsführer Sport im Gespräch mit der "Bild".

"Aber wenn wir ganz ehrlich sind: Was ist die Motivation von Profis, bei uns zu sein? Natürlich zum einen, hier Erfolg zu haben. Aber eben auch, dass man sich vielleicht auch irgendwann für noch größere Klubs empfehlen kann", gestand der Kaderplaner von Borussia Mönchengladbach.

Laut "Bild" gibt es für Nico Elvedi und Ko Itakura bereits mehrere Anfragen aus England, Italien und den Niederlanden. Zuvor hatte auch der "kicker" berichtet, dass gerade ein Wechsel von Itakura im Sommer "kaum zu verhindern" sei.

Virkus schließt eine Sache in Gladbach aus

Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft bis Sommer 2026. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung habe er bisher nicht angenommen, heißt es. Den 28-Jährigen ziehe es weg.

Virkus geht die möglichen Verhandlungen mit interessierten Klubs allerdings gelassen an. "Wir sind da insgesamt sehr entspannt", betonte der 58-Jährige. Grundsätzlich verstehe man die Avancen anderer Klubs durchaus als Anerkennung für die eigene Arbeit.

Rein finanziell würde sich ein Verkauf nach der Saison zudem durchaus lohnen. Die so erzielten Einnahme könne die Borussia dann wieder in den eigenen Kader investieren und "etwas Neues angehen", deutete Virkus an: "Und das kann einen auch stolz machen!"

Fest steht in Gladbach derweil, dass man die eigenen Schützlinge nur an absolute Top-Klubs abgeben will. "Was wirklich weh täte, wäre, wenn sie zu Vereinen gehen würden, die wir mit uns auf Augenhöhe sehen. Aber da kann ich versprechen: Das wird nicht passieren!", so die deutliche Virkus-Ansage.