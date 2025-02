Brisante These: Bayern-Stars nicht austrainiert?

IMAGO/Philippe Ruiz

Der FC Bayern hat sich fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert

Der FC Bayern hat sich mit zwei schmeichelhaften Remis durch die so wichtigen Spiele gegen Bayer Leverkusen und Celtic FC geschleppt. Laut Beobachtern ist dabei auch mangelnde Fitness womöglich ein Problem. Sind die Münchner Stars nicht austrainiert?

Drei richtungsweisende Spiele in einer Woche, darunter zwei Auswärtsreisen nach Glasgow und Leverkusen: Die Spieler des FC Bayern haben sicherlich anstrengende Tage hinter sich.

Rein ergebnistechnisch hat die Mannschaft von Vincent Kompany Erfolg gehabt: Der knappe 2:1-Sieg bei Celtic FC legte den Grundstein für die Achtelfinalqualifikation in der Champions League, das 0:0 gegen Bayer Leverkusen hielt den ärgsten Verfolger in der Bundesliga auf acht Punkte Abstand. Und durch den Last-Minute-Ausgleich im Rückspiel gegen die Schotten (1:1) umging die Mannschaft von Vincent Kompany so gerade noch eine Verlängerung.

Dass es nur bei den 90 Minuten plus Nachspielzeit blieb, dürfte auch aufgrund der Belastungssteuerung ein wichtiges Plus sein. Denn: Rund um die Säbener Straße werden erste Stimmen laut, nach denen die Bayern-Stars nicht richtig austrainiert sind.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern-Insider" etwa einordnete, macht die Mannschaft durchaus den Eindruck, ein Fitness-Problem zu haben. Zwar war der Terminkalender zuletzt sehr voll, "aber das müssen die Bayern mit diesem Kader gewohnt sein", hob er hervor: "Tatsächlich wirken sie müde."

FC Bayern: Kimmich ist der Top-Dauerläufer der Bundesliga

Sein Reporter-Kollege Tobias Altschäffl unkte sogar: "Es sind mehrere, die nicht gut gespielt haben und mehrere, bei denen man meint, dass das Trikot vielleicht eine Nummer zu klein ist."

Im Bundesliga-Verbleib zählt die Kompany-Elf eigentlich zu den laufstärksten Mannschaften. Die Münchner spulten in 2024/25 insgesamt 2.626,5 Kilometer ab, nur der FC St. Pauli, der 1. FC Union Berlin, Holstein Kiel und der SC Freiburg waren fleißiger. Mit 12,34 km pro Spiel ist Joshua Kimmich der Top-Dauerläufer des FC Bayern - und der gesamten Bundesliga.

Erholungspausen wird es in den kommenden Wochen nicht geben. Nach den beiden Bundesliga-Spielen gegen Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart stehen im März unter anderem die zwei Achtelfinal-Spiele in der Champions League an.