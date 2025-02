Joshua Kimmich liegt unterschriftsreifer Vertrag vor

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Joshua Kimmichs aktueller Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus

Joshua Kimmich soll der nächste Führungsspieler beim FC Bayern sein, der die Tinte unter einen neuen Vertrag setzt. Mit einer Einigung kann offenbar jederzeit gerechnet werden.

Joshua Kimmich liegt ein unterschriftsreifes Angebot des FC Bayern zur Verlängerung seines aktuell auslaufenden Vertrags vor. Das berichtet "Bild" im Podcast "Bayern-Insider".

Bedeutet: Es liegt allein am 30-Jährigen, ob und wann Vollzug vermeldet werden kann. Theoretisch könnte die weitere Zusammenarbeit also auch in den nächsten Tagen verkündet werden. Da die klare Tendenz zu einem Verbleib in München gehe, könnte den Bayern-Fans die frohe Botschaft womöglich noch vor den Achtelfinal-Duellen in der Champions League Anfang März offenbart werden, so die Einschätzung, wenngleich sich die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl dahingehend "nicht festlegen" wollten.

Der ursprüngliche Plan der Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl, das Gehalt des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft mit der Vertragsunterschrift zu senken, scheint indes nicht aufzugehen. Aktuell soll Kimmich angeblich rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Zuvor hatten die Münchner bereits die Verträge mit Manuel Neuer (2026), Alphonso Davies (2030) und Jamal Musiala (2030) verlängert. Vor allem mit dem Deal mit DFB-Hoffnungsträger Musiala hat sich der deutsche Rekordmeister finanziell weit aus dem Fenster gelehnt. Medienberichten zufolge streicht er ab sofort sogar 25 Millionen Euro jährlich ein. Auch, weil Kimmich wie sein Nationalmannschaftskollege zu den festen Säulen im Münchner Team zählt, hatten die Bayern-Bosse wenig Argumente, das Gehalt des Sechsers nun nach unten zu korrigieren.

Kimmich-Wechsel zu Real Madrid wurde nie konkret

Joshua Kimmich hat derweil immer wieder betont, seine Zukunft offen lassen zu wollen. "Ich habe vor ein paar Wochen ja mal gesagt, dass es auch wichtig ist zu sehen, was im Verein passiert", hatte er kürzlich im "ZDF" gesagt. Und: Auch im Ausland ist der Allrounder gefragt, etwa bei Manchester City.

Ein Wechsel im Sommer zu Real Madrid, wie in den vergangenen Wochen spekuliert, hatte sich zuletzt aber nie wirklich konkretisiert. Direkte Verhandlungen mit den Königlichen habe es nie gegeben, so "Bild". Der FC Bayern sei stattdessen "sehr weit" in seinem Vorhaben, Kimmich von einem Verbleib zu überzeugen.