"Nicht vergessen": Alonso warnt vor Holstein Kiel

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Meistertrainer Xabi Alonso erinnert sich noch an das Hinspiel gegen Kiel

Meistertrainer Xabi Alonso sieht die verspielte 2:0-Führung im Bundesliga-Hinspiel gegen Holstein Kiel als Warnung, aber auch Lehre für das Wiedersehen im hohen Norden.

"Wir haben nicht vergessen, was wir in der Hinrunde nicht gut gemacht haben", sagte Alonso vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (15:30 Uhr).

Allerdings, sagte Alonso, sei seine Mannschaft im Vergleich zum 2:2 beim ersten Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober gereift. "Wir hatten damals nicht diese Konstanz, um einige Situationen besser zu kontrollieren", sagte der Baske. Am 6. Spieltag hatte der Aufsteiger trotz eines 0:2-Rückstands noch einen Punkt geholt, ohnehin kam Bayer schwach aus den Startlöchern.

Ein Fragezeichen steht vor der Reise nach Schleswig-Holstein noch hinter dem Einsatz von Nathan Tella, der Nigerianer hat muskuläre Hüftbeschwerden. Es handele sich nicht um eine Verletzung, sagte Alonso.

Mit Blick auf die Meisterschaft, in der die Rheinländer vor dem 23. Spieltag acht Punkte Rückstand auf Rekordmeister Bayern München besitzen, äußerte sich Alonso zurückhaltend. "Wir schauen nicht so weit", sagte der 43-Jährige, bekräftigte aber auch: "Alles kann passieren. Es gibt noch viele Spiele. Es gibt Zeit für alles."