BVB-Stars in der Pflicht: Viertelfinale "klares Ziel"

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat ein klares Ziel ausgegeben

Die Würfel sind gefallen! Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Dortmund auf OSC Lille aus Frankreich. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat vor der Defensivstärke des kommenden Gegners gewarnt, das schwarz-gelbe Personal auf dem Rasen aber zeitgleich in die Pflicht genommen.

Am 04. oder 05. März bekommt der BVB die Chance, sich vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangslage für das Rückspiel bei OSC Lille (11./12. März) zu erarbeiten. Sportdirektor Sebastian Kehl hat untermauert, worauf es für die Borussen ankommen wird.

"Lille ist ein sehr spannender Gegner, der in der Vorrunden-Abschlusstabelle als Siebter knapp vor uns lag", wird Kehl auf "bvb.de" zitiert. Der ehemalige Kapitän der Dortmunder hebt zudem hervor, was die Franzosen ausmacht. Lille sei "eine sehr defensivstarke Mannschaft, die in der Ligue 1 im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel kassiert", so Kehl, der allerdings nicht weniger als den Einzug ins Viertelfinale erwartet: "Auch wenn wir das Hinspiel zu Hause bestreiten, ist es unser Anspruch und klares Ziel, diese herausfordernde Hürde zu nehmen und uns für das Viertelfinale zu qualifizieren."

BVB vs. Lille: So endete das letzte Duell

Bislang standen sich beide Teams übrigens erst einmal gegenüber. Im Achtelfinale der Europa League 2001/2002 setzte sich der BVB nach zwei knappen Remis (0:0 in Dortmund, 1:1 in Lille) aufgrund der inzwischen nicht mehr gültigen Auswärtstorregel durch. Trainer war damals Matthias Sammer, der inzwischen als Berater für die Borussen aktiv ist.

Der Gewinner des Duells zwischen dem BVB und Lille trifft im Viertelfinale (8./.9. und 15./16. April) übrigens auf den Sieger des Achtelfinals zwischen Benfica SL und dem FC Barcelona, im Halbfinale (29./30. April und 6./7. Mai) könnte mit dem FC Bayern oder Bayer Leverkusen ein Gegner aus der Bundesliga warten.

Auf Top-Favorit Real Madrid, auf den im Achtelfinale ein Stadtderby gegen Atlético wartet, können die deutschen Vertreter erst im Endspiel (31. Mai in München) treffen.

Im vergangenen Jahr unterlag Überraschungsfinalist Borussia Dortmund den Königlichen im Duell um den Henkelpott.