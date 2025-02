Bayern-Boss hätte sich anderes Los gewünscht

IMAGO/Laci Perenyi

Jan-Christian Dreesen (r.) und Max Eberl (l.) haben sich zum CL-Duell FC Bayern vs. Bayer Leverksuen geäußert

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern trifft (einmal mehr) auf Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen: Das ergab am Freitag die Auslosung des Achtelfinals der Champions League in Nyon. Nach einem Duell im Pokal (1:0 für Leverkusen) und zwei Liga-Partien (1:1 und 0:0) wird man in der laufenden Saison zum vierten und fünften Mal gegeneinander antreten. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hätte ein anderes Los bevorzugt.

"Ein weiteres Kapitel in dieser intensiven Saison: FC Bayern gegen Leverkusen – nun schon zum vierten und fünften Mal. Natürlich hätten sich viele Fans und auch ich eher ein internationales Duell in der Champions League gewünscht, aber für unsere Aufgabe macht das keinen Unterschied", wird Jan-Christian Dreesen auf "fcbayern.com" zitiert.

Und weiter: "Auch die Vergangenheit spielt keine Rolle – jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen, denn unser Ziel ist klar: der Einzug in die nächste Runde!"

Den Grundstein dafür kann der FC Bayern am 4./5. März in München legen, am 11./12. März wird in Leverkusen dann endgültig entschieden, wer es ins Viertelfinale schafft.

Dass es enge Spiele werden, betonen auch die weiteren Verantwortlichen des FC Bayern: "Mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen treffen die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften aufeinander, die den Fans in dieser Saison schon einige spannende Duelle beschert haben. Wie schwer diese Aufgabe wird, haben wir dabei gesehen. Wir werden alles abrufen, um uns in diesen beiden Spielen durchzusetzen", bezieht Sportvorstand Max Eberl Stellung.

So reagieren die Stars des FC Bayern

Sportdirektor Christoph Freund betont: "FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich inzwischen sehr gut kennen. In der Champions League muss man immer von Spiel zu Spiel schauen, und genau so gehen wir diese Aufgabe an."

Auch die Spielerseite kommt auf der Klub-Homepage zu Wort: "Leverkusen hat eine starke Mannschaft. Wir wissen auch, dass es einige Zeit her ist, dass wir sie das letzte Mal geschlagen haben. Aber ich bin optimistisch, dass es uns nun gelingen wird", kommentiert Außenverteidiger Alphonso Davies das Ergebnis der Auslosung.

Konrad Laimer ergänzt: "Das ist ein spannendes Los! Wir haben beide sehr starke Mannschaften. Wir müssen unser höchstes Niveau erreichen, um uns durchzusetzen. Ich freue mich auf die Aufeinandertreffen und wir wollen sie natürlich gewinnen."

Im Viertelfinale trifft der Sieger des deutschen Duells auf Feyenoord Rotterdam oder Inter Mailand.