Frankfurt muss gegen Bayern "nah an Perfektion kommen"

Auf Kevin Trapp wird es gegen den FC Bayern und Harry Kane ankommen

Eintracht Frankfurt erwartet in München der ultimative Härtest. Die SGE muss zeigen, dass sie zur Bundesliga-Spitze zählt.

Erster gegen Dritter, Duell der Champions-League-Anwärter, ein packendes 3:3 im Hinspiel - und doch begegnet Eintracht Frankfurt dem übermächtigen FC Bayern in der Fußball-Bundesliga nur auf dem Papier halbwegs ebenbürtig. "Wir sind Dritter und Bayern ist 13 Punkte vor uns, das spricht schon Bände", sagte Kapitän Kevin Trapp vor dem Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Illusionen, das stellte der Torhüter klar, macht sich in Frankfurt trotz der zuletzt mittelmäßigen Auftritte des deutschen Rekordmeisters niemand. Die müden Spiele bei Bayer Leverkusen (0:0) und gegen Celtic Glasgow (1:1) werden "nicht dafür sorgen, dass in München eine Krise ausgerufen wird". Frankfurt müsse "nah an die Perfektion kommen, um dort zu punkten".

Die Eintracht, trotz des Abgangs von Top-Scorer Omar Marmoush die größte Überraschung der Saison, reist dennoch optimistisch an. "Wir hatten ein sehr tolles Hinspiel, da haben wir die Bayern teilweise zur Verzweiflung gebracht", erklärte Trapp, "weil es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen, wenn wir die Dinge umsetzen, die wir gut machen."

Genau diese Dinge gingen der Mannschaft von Dino Toppmöller aber ohne Fixpunkt Marmoush immer wieder ab. Nach drei Unentschieden und einem Sieg gegen Schlusslicht Holstein Kiel steht die SGE eher dank Patzern der Konkurrenz im Rennen um die Königsklasse noch bestens da. Der Härtetest in München bedeutet nun auch einen Gradmesser und kann wegweisend für den Saison-Endspurt werden.

Eintracht Frankfurt bangt vor Bayern-Spiel um Götze

Ob dabei Neuzugang Elye Wahi die Rolle des beim wilden 3:3 im Hinspiel überragenden Marmoush einnehmen könnte? "Das kann schon sein", sagte Toppmöller, der weiterhin auf den an der Schulter verletzten Abwehrchef Robin Koch verzichten muss und auch um einen Einsatz von Mario Götze bangt. Der Rio-Weltmeister ist seit Donnerstag krank. Ob es für einen Einsatz reicht, werde sich am Samstag klären, "je nachdem wie er sich fühlt", so Toppmöller.

Das mitreißende Remis im Hinspiel beflügelte die Adlerträger, anschließend bissen sie sich wochenlang mit starken Auftritten in der Spitzengruppe der Liga fest. Ein ähnliches Auftreten am Sonntag könnte einen Schub für das Heimspiel gegen Doublesieger Bayer Leverkusen sechs Tage später und vielleicht auch den Rest der Saison geben.

Die Eintracht brauche "einen guten Plan, eine Top-Leistung und auch ein bisschen Spielglück auf unserer Seite", erklärte Toppmöller, dazu "eine hohe Frustrationstoleranz". Würde diese Komponenten auf den Platz gebracht, "dann rechnen wir uns schon aus, dass wir einen Punkt oder vielleicht sogar mehr mitnehmen". Sich teuer zu verkaufen, reicht den Hessen nicht.