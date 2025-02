Schalke 04 sendet Botschaft für die Demokratie

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Der FC Schalke 04 hat sich eine Aktion zur Bundestagswahl überlegt

Schalke 04 sendet vor der anstehenden Bundestagswahl eine Botschaft für die Demokratie: Im Zweitliga-Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) bei Darmstadt 98 wird ein besonderer Brustflock auf dem weißen Auswärts-Trikot der Königsblauen prangen.

Statt der Name des Hauptsponsors (Sun Minimeal) wird am Böllenfalltor dann in fetten Buchstaben "Demokratie wählen!" auf der Schalker Brust stehen. Unterhalb des Schriftzugs ist in kleineren Buchstaben "Gegen Rassismus und Ausgrenzung!" zu lesen.

Frei wählen zu können, sei ein großes Privileg, das wir in Deutschland genießen, sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann: "Wir haben die Wahl und können unsere Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Verantwortung dürfen wir nicht leichtfertig umgehen. Der S04 ruft deshalb seine Fans auf, im Sinne unserer friedlichen, gemeinschaftlichen Demokratie zu agieren, ihre Stimme zu nutzen und wählen zu gehen."

Bereits am Montag hatte Gastgeber Darmstadt bekannt gegeben, dass man gegen Schalke in einem Sondertrikot mit der Aufschrift "Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung und Rassismus" auflaufen werde.