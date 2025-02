AFP/SID/JOSE JORDAN

Flick verurteilt Umgang mit Schiedsrichtern

Hansi Flick hat den derzeitigen Umgang mit den spanischen Fußball-Schiedsrichtern verurteilt.

"Es ist unglaublich, was hier in Spanien mit den Schiedsrichtern gemacht wird", sagte der Trainer des FC Barcelona am Freitag: "Man muss an die Familien der Schiedsrichter denken. Wir alle machen Fehler, und wenn es in einem Spiel passiert ist, denke ich, dass es in der Verantwortung der Trainer und Spieler liegt, sie zu schützen."

In den vergangenen Wochen hatte Barcas Rivale Real Madrid immer wieder die Leistungen der Unparteiischen öffentlich kritisiert. So auch am vergangenen Wochenende, als Schiedsrichter José Luis Munuera Montero bei Reals 1:1 bei CA Osasuna dem englischen Nationalspieler Jude Bellingham Rot gezeigt und einen Elfmeter gegen Madrid verhängt hatte.

Im Anschluss war Munuera Montero vor allem in den Sozialen Netzwerken übel angegangen worden. "Ich mag es nicht, dass wir immer unsere Energie darauf verwenden, über sie zu diskutieren", sagte Flick, der am Montag seinen 60. Geburtstag feiert: "Wir müssen ihnen vertrauen, und ich denke, der Verband muss zeigen, wie stark er ist."

Wie der spanische Fußballverband RFEF am Freitag erklärte, soll vor den Spielen am Wochenende der Slogan "Respektiere den Schiedsrichter, respektiere den Fußball" zu sehen sein.

"Wir suchen immer nach Ausreden, wenn wir verlieren, ist der Schiedsrichter schuld. Ich sage, jeder macht Fehler, auch ich und vielleicht ein Schiedsrichter", so der frühere Bundestrainer, der am Samstag (21 Uhr/DAZN) mit Barca zu UD Las Palmas muss. "Wir müssen das Spiel schützen, denn wir können nicht ohne Schiedsrichter spielen, also müssen wir das tun", fügte Flick an.