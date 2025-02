BVB-Neuzugang gesteht: "Mein Start hier ist getrübt"

IMAGO/Hesham Elsherif

Daniel Svensson kam im Winter-Transferfenster vom FC Nordjaelland

Mit der Ausleihe von Daniel Svensson hatte Borussia Dortmund auf der Zielgeraden der Winter-Transferphase noch für eine kleine Überraschung gesorgt, war der junge Schwede hierzulande zuvor doch noch ziemlich unbekannt. Nun drängte sich Svensson auf der Linksverteidiger-Position direkt auf und spielte wettbewerbsübergreifend bereits viermal. Mit seinem Start beim BVB ist der Leihspieler trotzdem nicht wirklich zufrieden.

"Natürlich freue ich mich, wenn ich spielen darf. Das ist es, was ich will", meinte der 23-Jährige im Interview mit Dortmunder Vereinsmedien zwar einleitend. Allerdings schränkte Svensson direkt ein, dass die fehlenden Resultate seiner Schwarz-Gelben ihn in seinen ersten Wochen in Deutschland nicht kalt gelassen haben.

"Das Wichtigste ist aber, dass die Mannschaft gute Leistungen zeigt und Punkte holt. In der Bundesliga ist uns das zuletzt nicht gelungen. Ja, das trübt meinen Start hier. Jetzt müssen wir es hinkriegen, dass wir in der Liga wieder Spiele gewinnen", so der Linksfuß, der schon dreimal in der Startelf des neuen Cheftrainers Niko Kovac beim BVB stand.

Kovac zeigte sich bis dato sehr angetan von den Leistungen des gebürtigen Stockholmers, meinte vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr): "Ich fand Daniel Svensson mehr als ordentlich. Der Mann kommt aus Dänemark (vom FC Nordsjaelland, Anm. d. Red.) und spielt hier drei sensationelle Spiele. Er ist läuferisch sensationell, macht mit Ball keine Fehler und tut immer das, was gebraucht wird. Er spricht kein Wort Deutsch und hat sich hier sofort eingefügt. Das ist sensationell."

Kovac stellt weiteren Startelf-Einsatz in Aussicht

Der Dortmunder Übungsleiter ließ bereits durchblicken, dass Svensson wohl auch gegen die Eisernen den Vorzug vor Ramy Bensebaini auf der Linksverteidiger-Position erhalten wird: "Ramy hat mehr Bundesliga-Erfahrung. Aber Daniel Svensson hat es klasse gemacht und wir sind angehalten, Leistung zu belohnen. Ich weiß als Trainer, was ich an ihnen habe und bin froh, dass ich zwei solche Spieler habe."

Svensson hat zunächst einen Leihvertrag bis zum Sommer in Dortmund unterschrieben, kam vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland nach Dortmund.