Pikanter Klau-Vorwurf an den FC Bayern

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Der FC Bayern feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen

Der FC Bayern feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Der deutsche Branchenprimus hat dieses Jubiläum als Anlass genommen, ein spezielles 125-Jahr-Trikot zu designen, mit dem sowohl die Männer als auch die Frauen noch in der Bundesliga spielen werden. Ein Ligakonkurrent der Münchner wandte sich nun aber in den sozialen Medien direkt an den FC Bayern mit dem eindeutigen Vorwurf, das Design des Trikots kopiert zu haben.

Am Freitagnachmittag, einen Tag nach der offiziellen Präsentation des Münchner Jubiläumstrikots, meldete sich der FC Augsburg in den sozialen Medien.

Via X (ehemals Twitter) posteten die Fuggerstädter eine Gegenüberstellung des neuen Münchner Trikots mit dem eigenen Ausweichtrikot der laufenden Spielzeit. Im August 2024 hatte der FC Augsburg nämlich sein ebenfalls speziell entworfenes "Römertrikot" präsentiert, welches bereits im DFB-Pokal und in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist.

Dabei fiel sofort ins Auge, wie ähnlich sich das Jubiläumstrikot des FC Bayern und das "Römertrikot" des FC Augsburg doch sehen.

Hmm, @FCBayern kommt uns irgendwie bekannt vor! 🤭 Was habt Ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? 😬😉 pic.twitter.com/ughwx7UxhP — FC Augsburg (@FCAugsburg) 21. Februar 2025

Die Augsburger kommentierten die Fotomontage mit der Frage an den Bundesliga-Tabellenführer: "Hmm, FC Bayern. Kommt uns irgendwie bekannt vor! Was habt Ihr zu eurer Verteidigung zu sagen?"

Bis dato blieb die Nachfrage der bayrischen Schwaben noch unbeantwortet.

FC Bayern gegen den VfL Bochum in Jubiläumstrikots

Zuvor hatte der FC Bayern bereits bekanntgegeben, an welchen Terminen das Trikot zum 125-jährigen Vereinsjubiläum jeweils im Spielbetrieb getragen wird: Bei den Männern kommt es am 8. März im Heimspiel gegen den VfL Bochum zum Einsatz. Die Frauen des FC Bayern werden im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg am 14. März in den Jubiläumstrikots spielen.

Im Online-Shop des FC Bayern ist das Sondertrikot ab 100 Euro zu haben - für diesen Preis allerdings ohne Flock und ohne Badge.