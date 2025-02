Leverkusen reagiert auf üble Beleidigungen gegen Neuer

IMAGO/Marco Bader

Manuel Neuer wurde in Leverkusen aufs Übelste beschimpft

Dass Manuel Neuer in seiner Funktion als Torhüter und Mannschaftskapitän des FC Bayern von den gegnerischen Anhängern beschimpft und beleidigt wird, ist für den Routinier nichts Neues. Im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen fielen die geschmacklosen Beschimpfungen aber besonders negativ auf, da der Bayern-Keeper lautstark und besonders übel über ein Megafon beleidigt wurde. Dazu hat Bayer Leverkusen selbst nun noch einmal Stellung bezogen.

Direkt nach Abpfiff hatte Manuel Neuer sein Handtuch und seine Trinkflasche eingesammelt, welche in direkter Nähe zum Fan-Block der Leverkusen-Fans deponiert waren.

Dabei wurde der 38-Jährige nach dem 0:0-Unentschieden übel beschimpft, deutlich waren dabei die geschmacklosen Beleidungen "H***nsohn" und "F*** deine Mutter" zu hören.

Manuel Neuer ließ sich von den Tiraden aus dem Leverkusen-Block überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und verließ den Sechzehnmeterraum betont gelassen. Aufnahmen mit den Beleidigungen fanden trotzdem den Weg ins Netz und wurden dort tausendfach angesehen und geteilt.

Bayer Leverkusen derzeit acht Punkte hinter dem FC Bayern

"Der Vorgang ist uns bekannt und wird von Bayer 04 Leverkusen aufs Schärfste verurteilt. Der Urheber dieser inakzeptablen Beleidigungen per Megafon disqualifiziert sich mit seinem Verhalten selbst. Die Identität der Person ist uns derzeit leider nicht bekannt", teilte die Werkself selbst nun gegenüber der "Bild" mit.

Ob es noch zu einem weiteren Nachspiel kommen wird, sollte der B04-Fan noch ausfindig gemacht werden, ließ Bayer Leverkusen derweil noch offen.

Manuel Neuer hatte seinem FC Bayern mit einer tadellosen Leistung in Leverkusen die Null festgehalten und somit einen großen Anteil an dem wichtigen Punktgewinn beim amtierenden deutschen Meister. In der Tabelle rangiert die Werkself derzeit mit acht Punkten Rückstand auf die Münchner auf dem zweiten Platz.