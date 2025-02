CL-Duelle terminiert: Bayern empfängt Bayer am 5. März

AFP/SID/INA FASSBENDER

Zuletzt in der Bundesliga: Musiala (l.) und Tah

Das Hinspiel im deutschen Champions-League-Duell zwischen Rekordmeister Bayern München und dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen steigt am 5. März.

Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Achtelfinals hervor, die die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitagnachmittag veröffentlichte. Borussia Dortmund empfängt bereits einen Tag zuvor (21:00 Uhr) den OSC Lille.

Nach dem Hinspiel in München (21:00 Uhr) findet das Rückspiel am darauffolgenden Dienstag (21:00 Uhr) in der BayArena in Leverkusen statt. Vorjahresfinalist Dortmund, der wie die Bayern den Umweg über die Play-offs nehmen musste, bestreitet sein Rückspiel einen Tag später am 12. März (18:45 Uhr) in Lille.

Im Viertelfinale trifft der Sieger des deutschen Duells auf Feyenoord Rotterdam oder Inter Mailand. Auf den BVB würde der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick oder Benfica Lissabon warten.