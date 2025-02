Königsklasse in Gefahr? Leipzig-Star äußert sich

IMAGO/Ulrich Wagner

Lukas Klostermann spielt schon seit elf Jahren in Leipzig

Lukas Klostermann spielt bereits seine neunte Bundesliga-Saison für RB Leipzig, hat im Trikot der Roten Bullen bereits 190 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse agiert. Auch seine bislang 34 Champions-League-Spiele hat der Verteidiger allesamt für RB bestritten. Klostermann glaubt fest daran, dass die Leipziger nächste Saison in die Königsklasse zurückkehren werden.

Nach oben hin haben die Sachsen längst den Anschluss verloren, der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind mit 18 beziehungsweise zehn Punkten mehr längst enteilt. Und auch Eintracht Frankfurt auf Tabellenplatz drei ist schon um fünf Zähler davongezogen.

Primär geht es für RB Leipzig nun darum, den vierten Tabellenplatz zu halten und sich damit erneut für die europäische Königsklasse zu qualifizieren.

"Auch wir können die Tabelle natürlich lesen. Es ist alles dicht beisammen. Wir müssen uns in den nächsten Spielen straffen und möglichst viele Siege holen", meinte Abwehrspieler Lukas Klostermann im Gespräch mit der "Bild" über das verbliebene Saisonziel, nachdem die Leipziger im Januar sang- und klanglos aus der Champions League ausgeschieden waren.

Klostermann glaubt fest an Einzug in die Champions League

Auch in der Bundesliga hat RB mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien mächtig Federn gelassen. Klostermann dazu: "Wir sind nicht zufrieden mit der Punktausbeute, die wir zuletzt geholt haben. Aber die Konkurrenzsituation war in den letzten Jahren häufig eng. Das hat uns dann mehr angespornt, als dass es uns unter Druck gesetzt hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir es auch in diesem Jahr wieder schaffen, in die Champions League einzuziehen."

Der gebürtige Gevelsberger zählt längst zu den dienstältesten Leipzig-Spielern überhaupt, steht schon seit 2014 am Cottaweg unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit bringt er es wettbewerbsübergreifend auf 26 Pflichtspiel-Einsätze für seine Roten Bullen.