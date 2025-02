Eintracht-Star erklärt Erfolgsrezept ohne Omar Marmoush

IMAGO/osnapix

Ansgar Knauff (M.) tritt mit der Eintracht am Sonntag in München an

Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt sind die besten Bundesliga-Mannschaften im Kalenderjahr 2025, holten aus den sieben Begegnungen starke 19 beziehungsweise 15 Punkte. Am Sonntagabend treffen die beiden Teams in der Allianz Arena direkt aufeinander. Mit dabei ist auch Flügelspieler Ansgar Knauff, der für die SGE zu einem wichtigen Faktor werden will.

Der 23-Jährige stand in der laufenden Saison bisher in 31 Pflichtspielen für die Frankfurter auf dem Feld, kam dabei häufig als Einwechselspieler in die Partie. Vor dem Gastspiel seiner Eintracht beim FC Bayern stellte Ansgar Knauff klar, dass sein Team und er mit großem Selbstvertrauen in München antreten wollen.

"Angst sollte man nie haben, aber Respekt. Fakt ist, dass die Bayern eine sehr starke Mannschaft haben und eine bessere sowie stabilere Saison als letztes Jahr spielen. Wir wissen, dass es schwer wird am Sonntag. Aber wir sind gut drauf. Wir rechnen uns Chancen aus, etwas mitzunehmen. Dafür werden wir eine Topleistung benötigen", meinte der Offensivmann im Gespräch mit der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine".

In der Hinrunde strotzten die Hessen dem deutschen Rekordmeister in letzter Minute noch ein 3:3-Unentschieden ab, nachdem der damalige Topscorer Omar Marmoush noch in der Nachspielzeit den Ausgleich besorgt hatte.

Auch ohne den ägyptischen Starstürmer, der im Winter einen spektakulären Wechsel zu Manchester City nach England vollzog, läuft es nun bei Eintracht Frankfurt sehr gut, festigten die Adlerträger in den letzten Wochen doch ihren dritten Tabellenplatz in der Bundesliga.

Knauff über großes Ziel in der Europa League

"Er hat uns viel gegeben, extrem viele Tore geschossen und auch vorbereitet. Wir versuchen, seinen Verlust als Team aufzufangen. In den letzten Wochen ist uns das gut gelungen", führte Knaufff aus, wie seine Mannschaft den Verlust Marmoushs im laufenden Frühjahr kompensiert hat.

Der ehemalige U21-Nationalspieler fügte hinzu: "Außerdem haben wir im Winter neue Spieler dazubekommen und diese schnell integriert. Es läuft aktuell ganz gut. In der Bundesliga haben wir 2025 noch nicht verloren."

Mit bis dato vier Siegen und drei Unentschieden im neuen Jahr hat die Eintracht eine starke Serie hingelegt, ist zudem auch noch auf europäischer Bühne im Rennen. Über das weitere Saisonziel meinte Knauff vor dem Top-Spiel am Sonntagabend bei den Bayern: "Über die genaue Platzierung kann man in den letzten Spieltagen der Saison reden. Aber unser Ziel ist es, in der Tabelle so weit wie möglich oben zu stehen. In der Europa League sind wir im Achtelfinale. Wir wissen, wie schnell es in diesem Wettbewerb gehen kann. Wir werden alles daran setzen, um so weit wie möglich zu kommen – im Optimalfall sogar wieder ins Finale."