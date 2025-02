HSV-Star Selke mit klarer Zukunftsaussage

IMAGO/Steven Mohr

Davie Selke ist Top-Torjäger beim HSV

Davie Selke hatte riesigen Anteil daran, dass sein Hamburger SV am Freitagabend wieder und bis mindestens Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernahm. Zwei Treffer markierte der Mittelstürmer beim wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Selke war damit einmal mehr der Matchwinner für seine Farben, präsentiert sich der 30-Jährige doch schon seit Wochen in bestechender Form. Zehn Tore markierte er in den vergangenen neun Spielen für den HSV, der sich in diesem Zeitraum von Platz acht nach ganz oben gearbeitet hat.

Trotz seiner starken Leistungen im HSV-Trikot ist die weitere Zukunft des Torjägers über den Sommer hinaus noch nicht gesichert. Sollten die Hamburger den Aufstieg verpassen, läuft das Arbeitspapier Selkes ohnehin aus. Die Ausstiegsklausel für eine weitere Saison bei den Rothosen soll nur im Aufstiegsfall und bei einer bestimmten Anzahl an Startelf-Einsätzen greifen, hieß es zuletzt in übereinstimmenden Medienberichten.

Wie Selke selbst einmal mehr betonte, sei es aber sein klares Ziel, schon vor den entscheidenden Wochen in der 2. Bundesliga eindeutige Klarheit über seinen Verbleib bei den Hanseaten geschaffen zu haben.

Selke will den Aufstieg mit dem HSV "erzwingen"

"Man sieht, dass ich mir unfassbar wohlfühle. Ich weiß den Support extrem zu schätzen, wenn man an die Vorgeschichte denkt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und hat auch Ausschlag auf meine Entscheidung, dass ich hier bleiben will", stellte der 1,95-m-Hüne am "Sky"-Mikrofon klar, dass er über das Saisonende hinaus in Hamburg bleiben will.

Eine Einigung mit den HSV-Verantwortlichen habe es zwar noch nicht gegeben, ergänzte Selke, fügte aber hinzu: "Ich bin mir sicher, dass wir da einen guten Weg finden werden."

Der Aufstieg im siebten Jahr der Zweitklassigkeit sei das primäre Ziel beim Hamburger SV, dem alles unterzuordnen sei, betonte der ehemalige Bremer: "Es ist wichtig, dass wir mit dieser Truppe nach oben kommen. Wir arbeiten hart dafür jede Woche und wollen es am Ende einfach erzwingen."