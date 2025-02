Macht Eintracht Frankfurt bei U21-Nationalspieler Ernst?

IMAGO/FEP

Dilane Bakwa soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Bei Eintracht Frankfurt laufen die Transferplanungen für den kommenden Sommer schon auf Hochtouren. Als Verstärkung für den offensiven Flügel hat sich nun offenbar ein Favorit herauskristallisiert.

Bereits am Mittwoch hatte die "Sport Bild" Dilane Bakwa von RC Straßburg bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch gebracht.

Transfer-Reporter Ekrem Konur legte nun nach. Demnach priorisiert die SGE den Transfer des vierfachen U21-Nationalspielers Frankreichs.

Beim Ligue-1-Klub ist der 22 Jahre alte Rechtsaußen gesetzt, kommt in dieser Saison bereits auf drei Tore und sechs Vorlagen in 19 Ligaspielen.

Bakwa kann auf dem rechten Seite sowohl im Mittelfeld als auch in der Offensive spielen. Sein Vertrag bei RC Straßburg ist noch bis 2027 datiert. Über die Höhe einer möglichen Ablöse ist nichts bekannt.

Neben Bakwa wurden zuletzt auch Ritsu Doan vom SC Freiburg und Ex-Bayern-Talent Nicolas Kühn von Celtic bei Eintracht Frankfurt gehandelt.

Der japanische Nationalspieler wird die Breisgauer im kommenden Sommer wohl verlassen. Der Sport-Club rufe eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro für den ehemaligen Bielefelder auf, hieß es in der "Sport Bild".

Der quirlige Rechtsaußen will in der neuen Spielzeit unbedingt international spielen. Der SC Freiburg werde dem 26-Jährigen seinen nächsten Karriereschritt nicht verbauen. Im Winter waren bereits mehrere Klubs aus England an dem Linksfuß dran, der im Schwarzwald eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkung

Laut "Bild" wollen sich die Hessen im Sommer verstärken. Ein neuer Flügelflitzer steht demnach ganz oben auf der Wunschliste des Bundesligisten. Dieser soll vorrangig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen.

Auch das Profil sei bereits klar definiert. Der neue Rechtsaußen soll ein Linksfuß mit hohem Tempo sein.