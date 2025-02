FC Schalke 04 lässt mit Sieg über den FC Bayern aufhorchen

IMAGO/SSVg Velbert 02 e.V./Patrik Otte

Der FC Schalke 04 setzte sich gegen den FC Bayern durch

Die U19 des FC Schalke 04 hat sich in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga gegen die des FC Bayern durchgesetzt.

Der FC Schalke 04 fügte dem FC Bayern die erst zweite Saisonniederlage zu. In Gelsenkirchen musste sich der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters mit 0:2 geschlagen geben.

Für die Knappen trafen Ayman Gulasi (41.) und Mika Wallentowitz (90.+3).

In der Tabelle der U19-Nachwuchsliga verkürzte der FC Schalke den Abstand zu Tabellenführer 1. FC Heidenheim damit auf einen Zähler. Gegen den FCH hatten sich die Königsblauen zum Auftakt der Hauptrunde mit 0:2 geschlagen geben müssen.

Danach folgte ein 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen. Die Begegnung beim Chemnitzer FC musste witterungsbedingt abgesagt werden.

Der FC Bayern sammelte in vier Spielen bislang sechs Punkte. Gegen den 1. FC Köln (4:1) und Werder Bremen (2:0) feierten die Münchner klare Siege. Gegen Spitzenreiter Heidenheim musste sich das Team von Trainer Peter Gaydarov mit 2:3 geschlagen geben.

In der Vorrunde der U19-Nachwuchsliga hatte sich der FC Schalke 04 als Tabellenzweiter hinter Borussia Dortmund für die Hauptrunde qualifiziert. Der FC Bayern war als ungeschlagener Tabellenführer weitergekommen.

So läuft die DFB-Nachwuchsliga

Bis zur letzten Saison spielten die U19-Teams in der A-Junioren-Bundesliga des Deutschen Fußball-Bundes, die in die drei Staffeln Nord/Nordost, West und Süd/Südwest eingeteilt war. Zur Saison 2024/2025 wurde diese von einem neuen Wettbewerb mit neuem Namen abgelöst: der DFB-Nachwuchsliga.

Das neue Ligasystem ist aufgeteilt in zwei Phasen: Nach der regionalen Vorrunde werden die Mannschaften für die darauffolgende Hauptrunde in Liga A und Liga B aufgeteilt. In Liga A spielen in der zweiten Saisonhälfte 24 Teams in vier Gruppen um die deutsche Meisterschaft. Nach zehn Spieltagen ziehen die vier besten jeder Gruppe ins Achtelfinale ein. Ab diesem Zeitpunkt wird im K.o.-Modus die Meisterschaft ausgespielt.