Toppmöller zufrieden mit Entwicklung

IMAGO/Jürgen Kessler

Toppmöller liefert mit der SGE

Platz drei in der Fußball-Bundesliga, dazu im Achtelfinale der Europa League: Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg.

"Wir spielen eine Saison, die vielleicht nicht so viele erwartet haben", sagte der 44-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor dem Auswärtsspiel der SGE am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) bei Spitzenreiter Bayern München: "Bei uns geht die Entwicklung in eine absolut richtige Richtung."

Vor der Begegnung beim Rekordmeister ist das Selbstvertrauen am Main groß - der Respekt vor dem Gegner aber auch. "Dass die Bayern jetzt vor uns stehen, ist keine Riesenüberraschung", sagte Toppmöller: "Ich finde, dass es mein Trainerkollege Vincent Kompany richtig gut macht, obwohl man im Moment ein bisschen das Gefühl hat, dass die Bayern nicht die krasse Dominanz haben wie im ersten halben Jahr."

Trotzdem hätten die Bayern "die Dominanz und den Tordrang von Leverkusen unbeschadet überstanden. Und man hat zuletzt gegen Celtic gesehen, dass sie bis zur letzten Sekunde in der Lage sind, Entscheidungen zu erzwingen", so der frühere Co-Trainer der Münchner: "Vincent Kompany hat es geschafft, die Bayern zu stabilisieren."