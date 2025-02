Fan-Aktion des VfL Bochum beeindruckt

Swen Pförtner, dpa

Spieler und Fans des VfL Bochum nach dem 1:1 in Wolfsburg

Der VfL Bochum gibt alles für den Klassenerhalt. Tausende Fans begleiteten den Abstiegskandidaten am Samstag zum 1:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg. Die Spieler des VfL hatten vor der Abfahrt Bier, Snacks und Fan-Schals für die Auswärtsfahrer spendiert. "Das hat sich teilweise angefühlt wie ein Heimspiel", sagte Torwart Timo Horn. "Das war ein unglaublicher Support. Das ist etwas, das es in Deutschland nur noch ganz, ganz selten gibt."

Auch Trainer Dieter Hecking meinte nach dem Spiel: "Wir haben den Funken anscheinend angesteckt bei den Fans. Der Glaube ist da. Es ist sensationell." Die Bochumer Anhänger würden sehen: "Die Mannschaft ist on fire. Die Mannschaft will Siege. Sie will gut spielen. Sie ist aber auch bereit, zu leiden. Das ist die Mixtur, die wir brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Hecking: "Dann kann es etwas werden"

Durch das späte Gegentor von Mattias Svanberg in der 80. Minute verpassten die Bochumer zwar auch im zwölften Spiel den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison. Nach neun Punkten in den ersten acht Spielen seit dem Jahreswechsel sieht Hecking sein lange Zeit abgeschlagenes Team aber auf einem guten Weg.

"Am Ende nehmen wir den Punkt mit. Und wir nehmen ihn gerne mit. Denn die Leistung war sehr, sehr gut. Es ist wieder ein Schritt vorwärts", sagte der Bochumer Trainer nach dem Spiel gegen seinen Ex-Club.

"Der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir müssen ihn weiter so konsequent gehen wie heute. Dann kann es was werden. Wenn wir dürfen aber auch kein Deut nachlassen, denn dann wird es nichts werden." Nächster Gegner ist am Samstag (15:30 Uhr/Sky) der direkte Abstiegskampf-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim.