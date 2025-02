Matthäus: "FC Bayern hat Form-Delle", BVB kommt weiter

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Lothar Matthäus hat die Achtelfinal-Duelle in der Champions League getippt

Lothar Matthäus hat konkrete Tipps für die Achtelfinalpartien von BVB und FC Bayern/Bayer Leverkusen in der Champions League abgegeben und den Münchnern eine durchaus spürbare "Form-Delle" diagnostiziert.

Drei Bundesliga-Klubs haben, Stand jetzt, noch die Chance auf den Triumph in der Champions League. Durch das direkte Aufeinandertreffen von FC Bayern und Bayer Leverkusen wird mindestens ein deutsches Team ins Viertelfinale einziehen, der BVB hat die Chance, den Traum von der erneuten Finalteilnahme durch einen Sieg gegen OSC Lille weiterleben zu lassen.

Doch wie gehen die Duelle in der ersten Phase der klassischen K.o.-Runde aus? TV-Experte Lothar Matthäus hat eine gemischte Prognose für die Bundesliga-Teilnehmer und vor allem für seinen früheren Klub aus München parat.

"Das Momentum spricht für Leverkusen. Der FC Bayern hat zuletzt keinen guten Eindruck gemacht, besonders nicht beim 0:0 in Leverkusen, wo Bayer spielerisch überlegen war, aber auch nicht in den beiden mühsamen Playoff-Spielen gegen Celtic", legte Matthäus in der "Bild am Sonntag" den Finger in die Wunde des FC Bayern.

Matthäus kritisiert Körpersprache beim FC Bayern

Sein bitteres Urteil aus FCB-Sicht: "Die Dominanz, die Leichtigkeit, Spielfreude, Schnelligkeit und auch die Kraft, die der FC Bayern bis zum Spätherbst 2024 hatte, sind nicht mehr da."

Zudem wirken laut Matthäus "die Körpersprache der Spieler und auch ihre Gesichter nicht so, als ob sich das schnell bessern würde", sagte der Rekordnationalspieler.

"Die ganze Mannschaft wirkt nicht frisch, Einwechslungen bewirken kaum etwas. Bayern hat eine Form-Delle", bilanzierte der 63-Jährige.

Bei der Werkself sei alles genau andersrum, wunderte sich Matthäus. "Und das kann nicht an der Anzahl der Spiele liegen, Bayern hat nur eines mehr als die Leverkusener, weil die ja in München im DFB-Pokal mit 1:0 weitergekommen sind."

Konkret tippte Matthäus daher zwar auf einen 2:1-Sieg für die Münchner im Hinspiel in der Allianz Arena, im Rückspiel werde es aber einen 2:0-Erfolg der Leverkusener nach Verlängerung geben, womit die Bayern raus wären.

Matthäus glaubt an den BVB

Deutlicher positiver sieht Matthäus derweil Borussia Dortmund. Mit Lille habe der BVB zwar "einen starken Gegner" zugelost bekommen, der "in der Vorrunde drei von vier Achtelfinalisten geschlagen hat, nämlich Real, Atlético und Feyenoord", wie der TV-Experte bei "Bild am Sonntag" betonte. Aber: Mit Serhou Guirassy habe der Bundesligist die große Waffe in der Offensive in den eigenen Reihen.

Und: Am Ende sei es für den BVB ohnehin vor allem "eine Frage der Mentalität", so der 63-Jährige. "Wenn die Dortmunder die Leistung bringen, die sie in dieser Champions-League-Saison schon einige Male gezeigt haben, kommen sie weiter", zeigte sich Matthäus siegesgewiss.

Daher tippte er einen 2:1-Heimsieg für den BVB im Hinspiel und ein Remis (1:1) bei den Franzosen.