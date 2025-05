Medien: FC Barcelona vor Mega-Coup

IMAGO/ Matthieu Mirville

Lamine Yamal wird sich wohl lange an den FC Barcelona binden

Hansi Flick hat in seiner ersten Saison als Trainer des FC Barcelona direkt das spanische Double gewonnen, großen Anteil am Erfolg hat allerdings nicht nur der Coach: Vor allem ein absolutes Ausnahmetalent hat untermauert, dass es die Fußball-Landschaft über Jahre prägen kann. Nun soll Barca kurz davor stehen, den 17-jährigen Lamine Yamal mit einem langfristigen Vertrag auszustatten.

55 Pflichtspiele, 18 Tore und 25 Vorlagen: So lauten die beeindruckenden Werte, die Lamine Yamal mit gerade einmal 17 Jahren 2024/25 im Trikot des FC Barcelona auf den Rasen zauberte. Kein Wunder, dass die Katalanen das Eigengewächs nur zu gerne über den Sommer 2026 hinaus an sich binden wollen - ein Durchbruch steht angeblich kurz bevor.

Wie der US-Fernsehsender "ESPN" berichtet, wird Yamal in Kürze einen Kontrakt bis Ende Juni 2031 unterzeichnen und sich damit lange an Barca binden.

Dem Bericht zufolge soll dies das Ergebnis eines Treffens zwischen Yamals Agent Jorge Mendes und Barcelonas Klub-Präsident Joan Laporta am Montag gewesen sein. Klar ist, dass Barcelona trotz der finanziell weiterhin angespannten Lage kaum Denkverbote im Fall von Yamal haben dürfte. Die Fähigkeiten des Offensiv-Talents sind schlicht zu herausragend.

Weltfußballer schwärmt von einzigartigem Lamine Yamal

Das untermauern auch die Worte, die Fußball-Legende Zinédine Zidane auf einer Veranstaltung in Paris am Montag wählte: "Wenn man Lamine spielen sieht, zum Beispiel im Halbfinale gegen Inter Mailand, in der zweiten Halbzeit, ich meine, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist selten, so etwas zu sehen, auf diesem Level."

Und weiter: "Es ist beeindruckend, jemanden mit dieser spielerischen Dominanz zu sehen. Das ist wirklich fabelhaft. Jede Generation hat ihren Spieler", für die jungen Fußball-Fans sei dies Yamal, so der ehemalige Weltfußballer weiter.

Das Gehalt des spanischen Nationalspielers soll sich mit dem neuen Arbeitspapier übrigens drastisch erhöhen. Dazu soll Yamal von einigen Bonuszahlungen profitieren können.