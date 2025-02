Außerordentliche Vorgänge in BVB-Kabine nach Union-Spiel

IMAGO/Bahho Kara

Niko Kovac feierte gegen Union seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer des BVB

Borussia Dortmund atmete nach dem 6:0-Kantersieg gegen Union Berlin am Samstagabend mal so richtig durch. Mittendrin die Führungsriege des BVB, die sich sogar zu einem außerordentlichen Schritt hinreißen ließ.

Im Signal Iduna Park herrschte am Samstagabend lange vor Abpfiff bereits Feierstimmung: Mit 6:0 fertigte Borussia Dortmund den Gast aus Berlin ab, Serhou Guirassy traf gleich vierfach gegen Union und sorgte nicht nur unter den "normalen" Fans für Jubel.

TV-Kameras zeigten auch den sonst eher reservierten Hans-Joachim Watzke, wie er auf der Ehrentribüne völlig aus sich herausging und in der Schlussphase geradezu frenetisch über den Befreiungsschlag des BVB jubelte. "Etwas länger her, dass er sich so freut", bestätigte später auch Sportdirektor Sebastian Kehl.

"Normal sieht man immer andere Bilder, wenn man da hochguckt. Wenn Dortmund ein Tor geschossen hat, waren sie häufig auch versteinert dagesessen", wunderte sich auch TV-Experte Lothar Matthäus bei "Sky" und fügte an: "Da siehst du, welche Last heute von den Schultern gefallen ist - nicht nur bei den Spielern. Das hat man auf dem Platz gemerkt, aber auch oben auf der Tribüne und nach dem Spiel."

Watzke gratuliert BVB-Stars persönlich

Doch das war offenbar noch nicht alles: Denn nach dem Spiel machte sich Watzke auf in die Kabine, etwas, das er sonst nur zu ganz besonderen Anlässen tut. Doch dieser erste Bundesliga-Sieg des BVB unter Neu-Trainer Niko Kovac - nach zwei Niederlagen zuvor gegen Stuttgart (1:2) und Bochum (0:2) - war offenbar genau ein solcher Moment.

Wie "Sport1" berichtet, erreichten Watzke sowie Geschäftsführer Carsten Cramer und Sport-Chef Lars Ricken die Umkleide sogar noch weit vor den BVB-Stars. Als die (meisten) Spieler dort nach der Feier mit der Südtribüne ankamen, wurde allen persönlich zum torreichen Sieg gegen Union gratuliert.

Nur einige Minuten nach Watzke und Co. folgte demnach sogar noch BVB-Präsident Reinhold Lunow, der ebenfalls lobende Worte für die Dortmunder Mannschaft übrig hatte.

BVB-Keeper Gregor Kobel freute sich über die Resonanz. "Sie haben einfach gratuliert. Jeder war happy, einfach mal wieder so ein Spiel vor heimischer Kulisse feiern zu können. Das hat sehr gutgetan und viel Spaß gemacht", bilanzierte Kobel gegenüber "Sport1".