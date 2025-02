Nächster Stand im Verlängerungspoker um Kimmich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wann verlängert Joshua Kimmich beim FC Bayern? Abwarten!

Manuel Neuer hat es getan, Alphonso Davies auch und allen voran Jamal Musiala: Doch wann verlängert eigentlich Joshua Kimmich seinen Vertrag beim FC Bayern? Nach neuesten Informationen könnte das in Kürze der Fall sein.

Stand jetzt läuft der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern nach der aktuellen Saison aus. Dass das keinesfalls passieren soll, betonte der deutsche Rekordmeister in der jüngeren Vergangenheit ein ums andere Mal.

Zuletzt gab es immer neue Wasserstände im Poker um eine Verlängerung mit dem deutschen Nationalspieler, der als "das neue Gesicht von Bayern München" (Zitat von Sportvorstand Max Eberl) irgendwann auch Kapitän des FCB werden soll.

Nachdem "Bild" vor Kurzem vermeldete, dass Kimmich offenbar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegt, teilte Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstagabend mit, dass die Verhandlungen weiter andauern. Die Münchner hätten jedoch ihr Angebot in den letzten zehn Tagen noch ein wenig angepasst und an einigen Bonuszahlungen geschraubt.

Nun liege alles in Kimmichs Händen, der Klub warte auf eine Entscheidung. Auch "Sky" schreibt am Sonntag, dass zwar noch letzte Details geklärt werden müssten, eine Verlängerung allerdings schon "in den kommenden Tagen finalisiert werden soll". Der neue Kontrakt von Kimmich soll dann bis mindestens 2028 gelten.

FC Bayern statt Real Madrid? Nichts Konkretes wegen Kimmich

Komplett einig waren sich "Sky" und Romano in der Bewertung des Interesses von Real Madrid. Kimmich war mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht worden. Zwar hätte Real den Poker um Kimmich intensiv verfolgt und sei zuletzt auch über die Fortschritte informiert worden, hieß es bei Romano, eine konkrete Offerte aus Madrid habe es aber ohnehin nie gegeben.

Auch "Sky"-Reporter Florian Plettenberg schrieb bei X (ehemals Twitter), dass es keine konkreten Gespräche mit dem spanischen Rekordmeister gegeben habe. Auch der ebenfalls gehandelte FC Liverpool sei nie ein großes Thema gewesen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagte zuletzt mit Blick auf Kimmich, dass "die Gespräche echt sehr positiv" seien und versprach: "Im Endeffekt wird es nicht mehr ewig lange dauern." Ob es sich dabei um die "kommende Tage" handelte, die "Sky" meinte, ist offen.