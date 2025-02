Bericht: FC Bayern weiter in Kontakt mit Calhanoglu

IMAGO

Hakan Calhanoglu könnte es zum FC Bayern ziehen

Im vergangenen Sommer hat sich der FC Bayern sehr konkret mit Hakan Calhanoglu beschäftigt. Das Interesse des deutschen Rekordmeisters am Mittelfeldspieler von Inter Mailand ist seitdem offenbar nicht abgerissen.

Nach Informationen von "Teamtalk" stehen die Verantwortlichen des FC Bayern noch immer mit Hakan Calhanoglu in Kontakt. Die Gesprächskanäle zum Management des türkischen Nationalspielers seien weiterhin offen, gleiches gelte auch für den Dialog mit Inter, heißt es.

Dem Bericht zufolge sei die Wahrscheinlichkeit zuletzt gestiegen, dass der 31-Jährige nach der Saison einen Tapetenwechsel vollzieht. Der FC Bayern habe dann neben den Interessenten aus Saudi-Arabien die besten Karten, behauptet "Teamtalk".

Newcastle United soll bereits offiziell in Mailand angefragt haben. Der Premier-League-Klubs sei im Ringen um Calhanoglu aber der klare Außenseiter.

Calhanoglu war dem FC Bayern zu teuer

Im Winter hatte der Edeltechniker bestätigt, dass der FC Bayern vor der Saison an ihn herangetreten war. "Es lief die EM und bis sie vorbei war, hat mein Berater mir nichts gesagt. Dann rief er mich an und sagte mir, dass es diese Optionen gäbe", schilderte der frühere Bundesliga-Profi in einem Interview mit dem "Corriere dello Sport".

Doch der Schritt nach München kam nicht zustande, weil Inter Mailand sich bei der Ablöse querstellte. In Berichten hieß es, die Mailänder hätten 60 bis 70 Millionen Euro für Calhanoglu gefordert, was dem FC Bayern zu viel gewesen sei.

Zuletzt kursierten Spekulationen um ein mögliches Tauschgeschäft: Calhanoglu könnte es demnach an die Säbener Straße verschlagen, wenn Leon Goretzka den umgekehrten Weg einschlägt. Allerdings müssten die Bayern im Zuge eines solchen Deals wohl draufzahlen.

Noch im Dezember hatte der Deutsch-Türke beteuert, dass er "so lange wie möglich" bei den Nerazzurri bleiben wolle.