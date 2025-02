Poldi feuert Köln aus Ultra-Block an

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Die Choreo des 1. FC Köln sorgte für Aufregung

Der 1. FC Köln empfängt Rhein-Rivale zum brisanten Nachbarschaftsduell. Mittendrin ist Ex-Weltmeister und FC-Ikone Lukas Podolski.

14 Grad und Sonnenschein. Das hitzige Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf steigt unter besten Bedingungen (das Spiel im sport.de-Live-Ticker)

Auch FC-Legende Lukas Podolski hat sich unter die Zuschauer im Kölner Stadion gemischt. Fotos zeigen den früheren Nationalspieler im Unterrang der Südkurve, wo auch die Ultras des Effzeh stehen. Von dort aus feuerte er sein Team an.

Podolski twitterte selbst Fotos aus der Arena. Normalerweise verfolgt er die Partien seines Ex-Teams aus der eigenen Loge. Der Ex-Angreifer hatte aber angekpündigt, wieder Spieler in der Kruve anschauen zu wollen.

Die Kölner Anhänger hatten das Duell gegen den rheinischen Nachbarn mit einer martialischen Choreo eingeleitet. Düsseldorfs Namengeberin Fortuna wurde von einem Bösewicht in FC-Anzug mit dem Messer am Hals gepackt (siehe Artikelbild).

Darunter stand das Banner: "Glück ist kein Geschenk der Götter."

Fortuna-Fans verpassen Spiel

Hunderte Fans der Fortuna hatten das Topspiel der 2. Bundesliga verpasst. Grund dafür war eine polizeiliche Maßnahme in Köln.

Gegen 9:00 Uhr hätten die Einsatzkräfte "mindestens 300 Personen aus der mutmaßlichen Störerszene von Fortuna Düsseldorf festgestellt", teilte die Kölner Polizei mit. Diese Personen würden überprüft und ihre Identitäten festgestellt, im Gästeblock waren größere Lücken zu sehen.

Die Überprüfung fand auf der Aachener Straße an der Ecke Bahnstraße statt. Die Fanhilfe der Fortuna hatte bei X die "Verhältnismäßigkeit dieser anlasslosen Maßnahme stark kritisiert". Die Einsatzkräfte würden den Fans "Zugang zu Essen und Getränken" verwehren und sie "einer Leibesvisitation unterziehen". Toilettengänge seien nicht ohne Überwachung möglich, Privatsphäre nicht gegeben.

Der 1. FC Köln will mit einem Sieg den Platz an der Tabellenspitze der 2. Liga verteidigen. Fortuna könnte wiederum mit einem Erfolg an dem Rivalen vorbeiziehen.