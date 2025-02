Greuther Fürth gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga drei Big Points gesichert. Die Franken besiegten Eintracht Braunschweig am Sonntag mit 3:0 (1:0) und feierten den dritten Dreier aus den vergangenen vier Spielen. Braunschweig rutschte hingegen auf den Relegationsrang.

Noel Futkeu (10.) traf zur Führung für das Kleeblatt, das sich eine Woche nach dem Dämpfer in Elversberg (0:2) wieder deutlich stabiler präsentierte und sich den Sieg vor allem dank einer starken ersten Halbzeit verdiente. Pech hatte Braunschweig, dass Rayan Philippe bei seinem vermeintlichen Ausgleichstreffer kurz vor dem Ende knapp im Abseits stand (83.). Julian Green (88.) und Jomaine Consbruch (90.+8) sorgten dann spät für die Entscheidung. "Das war ein verdienter Teamerfolg", sagte Green bei "Sky".

Während Fürth sich mit nun 29 Punkten deutlich von der Abstiegszone absetzte, befindet sich die Eintracht als 16. mit 21 Zählern weiterhin mittendrin. Für das Team von Trainer Daniel Scherning war es nach zuletzt zwei Zu-Null-Siegen ein Rückschlag. Preußen Münster zog in der Tabelle vorbei. "Wenn das 1:1 zählt, sieht es anders aus. Dass wir am Ende so auseinander fallen, ist eine Unart", sagte Braunschweigs Keeper Ron-Thorben Hoffmann.

Fürth zeigte im Sportpark Ronhof einen richtig starken ersten Durchgang. Beflügelt von der frühen Führung durch Futkeu nach punktgenauer Vorarbeit des emsigen Felix Klaus beherrschte die Mannschaft von Coach Jan Siewert Tempo und Rhythmus der Partie - verpasste es bis zur Pause aber, weitere Treffer nachzulegen. Die größte Chance zum 2:0 ließ Green liegen, als er kurz vor dem Seitenwechsel nur den Pfosten traf (42.).

In der zweiten Halbzeit fand Braunschweig besser in die Partie. Weil im letzten Drittel aber die Präzision fehlte, hatte Fürth zunächst keine große Mühe, den Vorsprung zu halten. Nennenswerte Gelegenheiten erspielte sich die Eintracht bis in die Schlussphase keine - dann trafen Green und Consbruch.