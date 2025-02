Real Madrid beendet Negativlauf in der Liga

IMAGO/Acero

Modric jubelt über sein sehenswertes Tor

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Negativlauf in der Liga beendet und bleibt Hansi Flicks FC Barcelona auf den Fersen. Nach drei Ligaspielen in Folge ohne Sieg kehrten die Königlichen am Sonntag durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Girona zurück in die Erfolgsspur. Mit der schlechteren Tordifferenz rangiert Real punktgleich hinter Barcelona auf dem zweiten Platz (beide 54).

Routinier Luka Modric brachte die Madrilenen mit einem Traumtor in Führung (41.). Das Team von Trainer Carlo Ancelotti bestimmte zwar die Partie, Vinicius Junior (83.) sorgte aber erst spät für die Entscheidung. Der Ex-Münchner David Alaba feierte nach seiner langen Knieverletzung sein Startelf-Comeback, vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City wurde Nationalspieler Antonio Rüdiger dafür bis zur 86. Minute geschont.

Flicks Team hatte am Samstag bei UD Las Palmas (2:0) die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Verfolger Atlético Madrid (53 Punkte) lauert hinter dem Spitzenduo.