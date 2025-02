Leverkusen-Knipser beim FC Bayern ins Spiel gebracht

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ist Patrick Schick (r.) von Bayer Leverkusen ein Stürmer für den FC Bayern?

Bei Bayer Leverkusen ballerte sich Patrik Schick in den vergangenen Wochen ins Rampenlicht. Aus der Startelf der Werkself ist der Tscheche, der zu Saisonbeginn noch hinter Victor Boniface auf der Bank Platz nehmen musste, längst nicht mehr wegzudenken. Ist der Mittelstürmer daher sogar ein potentieller Kane-Ersatz beim FC Bayern?

Patrik Schick entwickelte sich in jüngerer Vergangenheit zu den heißesten Stürmer-Aktien des deutschen Oberhauses. In 20 Bundesligapartien für Bayer Leverkusen ließ es der 29-Jährige bereits 15-mal klingen. Im Kalenderjahr 2025 netzte der 42-fache Nationalspieler in Liga und Pokal bereits starke achtmal.

Stefan Effenberg bringt den Tschechen daher auch als potentiellen Nachfolger für Harry Kane beim FC Bayern ins Spiel. "Das ist ein Stürmer, der absolut den Unterschied ausmacht, nicht nur physisch, sondern auch technisch brillant ist. Das ist ein unfassbarer Stürmer und wäre sogar einer nach Harry Kane für Bayern München", so der TV-Experte im "Sport1"-Doppelpack.

FC Bayern hätte Schick "mit Sicherheit gerne in den eigenen Reihen"

Noch steht der Engländer jedoch bis 2027 an der Säbener Straße unter Vertrag. Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Kapitän der Three Lions den Rekordmeister aber wohl bereits im Sommer 2026 verlassen. Effenberg ist überzeugt: "Schick hätte Bayern mit Sicherheit gerne in den eigenen Reihen"

Der ehemalige Leipziger, der beim amtierenden Meister ebenfalls ein gültiges Arbeitspapier bis 2027 besitzt, habe "herausragende" Fähigkeiten. Diese stellte er zuletzt regelmäßig unter Beweis. Schick profitierte von dem geplatzten Transfer von Victor Boniface, der seit seinem Wechsel-Theater meist nur noch als Joker aufläuft.

Bayer Leverkusen hatte den gebürtigen Prager im Sommer 2020 für 26,5 Millionen Euro von der AS Rom an den Rhein geholt. Für die Werkself machte Schick bislang 154 Pflichtspiele. 75 Tore und 12 Vorlagen stehen zu Buche.