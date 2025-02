Wilde Gerüchte um Salah-Hammer beim FC Bayern

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Mohamed Salah (r.) wird beim FC Bayern gehandelt

Mohamed Salah spielt zur Zeit die wohl beste Saison seiner Karriere beim FC Liverpool. Ob der Ägypter, dessen Vertrag im Sommer endet, auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Reds tragen wird, ist noch nicht geklärt. Angeblich ruft das nun auch den FC Bayern auf den Plan.

30 Tore und 21 Vorlagen in gerade einmal 38 Pflichtspielen: Das ist die beeindruckende Bilanz von Mohamed Salah beim FC Liverpool in der Saison 2024/25. Im englischen Oberhaus verzeichnete er 41 Torbeteiligungen. Der 32-Jährige ist nun der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der in zwei Saisons jeweils an mindestens 40 Toren direkt beteiligt war.

Dieses Kunststück war dem Nationalspieler Ägyptens bereits in der Saison 2017/18 gelungen. Seit Monaten befindet sich der Rechtsaußen in bestechender Form, ist maßgeblich daran beteiligt, dass den Reds der Meistertitel wohl nur noch theoretisch zu nehmen ist. Umso bitterer, dass dem LFC ein Abgang des Superstars droht.

FC Bayern: Salah einer der "Hauptkandidaten"

Denn der Vertrag von Salah läuft Ende Juni aus. Gespräche über eine Verlängerung laufen seit Monaten - bislang allerdings ohne Erfolg. Insbesondere Klubs aus Saudi-Arabien sollen auf eine Verpflichtung des Linksfußes hoffen. "Fichajes.net" zufolge denkt allerdings auch der FC Bayern über den ablösefreien Transfer-Coup nach.

Das Online-Portal will erfahren haben, dass die Münchner den Liverpool-Star und dessen Situation an der Anfield Road "ganz genau im Auge" haben. Man sehe in dem Offensivspieler eine "luxuriöse Ergänzung" für die Flügel. Der Routinier sei einer der "Hauptkandidaten" für die kommenden Sommer-Transferperiode, heißt es weiter.

Salah müsse sich nach der Spielzeit dann wohl zwischen Karriere und dem Geld entscheiden. Die Chancen für den FC Bayern stehen laut "fichajes.net" aber gut, da Salah wohl gerne noch weiterhin in der Champions League auflaufen würde. Eine Chance, die sich ihm bei den finanziell besser aufgestellten Klubs aus der Wüste nicht bietet.