Woltemade flirtet mit der A-Nationalmannschaft

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Nick Woltemade dreht beim VfB Stuttgart auf

Beim VfB Stuttgart spielt Nick Woltemade in dieser Saison groß auf. Der 23 Jahre alte Angreifer flirtete nun mit einer Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Es ist ein Traum von jedem Fußballer, bei der Nationalmannschaft dabei sein zu dürfen. Und natürlich ist es auch mein Ziel, irgendwann A-Nationalspieler zu sein. Wann und wie schnell das kommt, da lasse ich mich überraschen", sagte Nick Woltemade in einem Interview mit "Sport1".

Der U21-Nationalspieler ergänzte: "Ich gehe sehr entspannt mit diesem Thema um und lebe im Hier und Jetzt. Was im März passiert, wird man sehen. Im Fußball kann es bekanntlich sehr schnell gehen."

Doch auch über eine Nominierung für das U21-Team würde sich Woltemade "sehr freuen".

Der gebürtige Bremer betonte: "Grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl in der U21. Wir haben eine super Mannschaft, in der ich eine Rolle habe, die mir sehr viel Spaß macht. Mit den Jungs ist es schon fast eine familiäre Atmosphäre."

Woltemade war im Sommer ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart gewechselt. Für die Schwaben erzielte der Offensivspieler in dieser Saison bereits elf Tore in 21 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Für die U21-Nationalmannschaft stand Woltemade bislang elf Mal auf dem Platz. Dabei netzte er vier Mal ein und steuerte sechs Assists bei.

Cacau rechnet mit Woltemade-Nominierung

VfB-Legende Cacau machte sich zuletzt im exklusiven Interview mit sport.de für eine Woltemade-Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann stark.

"Er hat eine Top-Entwicklung genommen. In den vergangenen Monaten ist er immer besser geworden. Technisch auf einem hohen Niveau, obwohl er so groß ist. Das erwartet man so nicht", schwärmte der ehemalige DFB-Star und führte weiter aus: "Ich glaube schon, dass er das Zeug hat. Er ist jung und schon U21-Nationalspieler. Er wird im engsten Kreis für die Nationalelf sein, wenn er die Leistungen bestätigt. Dann wird seine Zeit kommen. Auch weil Deutschland nicht so viel Auswahl auf dieser Position hat."