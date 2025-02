S04-Legende malt düsteres BVB-Szenario

IMAGO/Bahho Kara

Qualifizieren sich Serhou Guirassy und der BVB noch für die Champions League?

Mit dem Kantersieg gegen den 1. FC Union Berlin hat sich Borussia Dortmund im Kampf um die internationalen Plätze zurückgemeldet. Olaf Thon, langjährige Spieler des Rivalen FC Schalke 04, malte allerdings ein düsteres Szenario für den BVB.

"Unruhige Zeiten in der Führungsetage, neuer Trainer, dazu eine individuell hochkarätig besetzte Mannschaft, in der es aus meiner Sicht allerdings an Häuptlingen fehlt: Borussia Dortmund steckt in keiner einfachen Phase, vieles muss jetzt erst einmal wieder zusammenwachsen", schrieb Olaf Thon in seiner "kicker"-Kolumne.

Trotz des 6:0-Sieges gegen Union Berlin glaubt der 58-Jährige nicht, dass sich der BVB in dieser Saison für die Champions League qualifiziert.

"Mannschaften wie Mainz oder Freiburg traue ich die Qualifikation für die Königsklasse aktuell eher zu als den Borussen, mit denen ich zumindest auf einem Europa-League-Rang rechne", merkte Thon an.

Einen dauerhaften BVB-Aufschwung erwartet die Schalke-Legende in der kommenden Saison: "In der neuen Spielzeit wird Dortmund dann wieder oben mitspielen, alles andere würde mich schwer überraschen."

In der Bundesliga-Tabelle liegt Borussia Dortmund aktuell mit 32 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Platz vier (SC Freiburg) beträgt sieben Punkte.

Beim BVB sind "alle erleichtert"

Am Wochenende hat der BVB den ersten Bundesligasieg unter Niko Kovac gefeiert. Beim 6:0 gegen Union Berlin glänzt Serhou Guirassy als vierfacher Torschütze.

"Alle sind erleichtert, die Zuschauer hat man lange nicht mehr so euphorisch gesehen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach Kantersieg bei "Sky" und hob den Vierfachtorschützen heraus: "Serhou hat eine Riesenshow abgeliefert."

"Wenn wir liefern, ist die Stimmung hier immer gut", merkte Kapitän Emre Can an: "Es ist ein perfekter Samstag für uns alle."