Verlängerung mit Kimmich und Sané? Eberl gibt Update

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Max Eberl ist der Sportvorstand des FC Bayern

Beim FC Bayern laufen mehrere Verträge zum Saisonende aus. Besonders im Fokus stehen an der Säbener Straße die auslaufenden Verträge von Leroy Sané und Joshua Kimmich. Ob es bei den beiden Leistungsträgern zu einer Verlängerung kommt, ist noch offen, wie Sportvorstand Max Eberl am Sonntag verriet.

Am Sonntag sickerte durch, dass Joshua Kimmich kurz vor einer Verlängerung seines Arbeitspapieres beim FC Bayern steht. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano und "Sky" müssten zwar noch letzte Details geklärt werden, ein neuer Deal könne dem Pay-TV-Sender zufolge aber "schon in den kommenden Tagen finalisiert werden".

Bestätigen wollte Max Eberl die bevorstehende Einigung mit dem DFB-Star nicht. "Wir haben klare Positionen bezogen und jetzt muss man schauen, ob man das eben auch in einen Vertrag bekommt. Ich kann keinen zwingen. Ich kann nur sagen, wir würden uns das wünschen", sagte der Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:0 im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt.

FC Bayern will Klarheit vor "entscheidender Phase"

Der 51-Jährige bekräftigte noch einmal, dass man Kimmich "gerne in Zukunft als eines der Gesichter vom FC Bayern sehen" würde, der Ball liege nun aber beim defensiven Mittelfeldspieler. Ebenfalls noch ungeklärt ist, wie es ab Sommer mit Leroy Sané weitergeht. Auch der Vertrag des Ex-Schalkers endet am 30. Juni.

"Ich finde, dass Leroy heute sehr gut gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Er hat einen sehr guten Job gemacht. Wir wissen, was wir an Leroy haben", hielt sich Eberl bei dem gebürtigen Essener, dessen Verbleib in München keinesfalls sicher ist, recht kurz. Auch die Zukunft von Ikone Thomas Müller, Torhüter Sven Ulreich und Verteidiger Eric Dier muss noch geklärt werden.

"Wir werden es beantworten, wenn es dann auch wirklich so weit ist. Das begleitet uns schon ein Stück weit die ganze Saison. Wir würden gerne die Dinge schneller voranbringen, aber manches braucht auch einfach Zeit", erklärte Eberl weiter: "Bisher gehen wir damit professionell gut damit um. Bevor es dann wirklich in die entscheidende Phase, wollen wir Gespräche beendet haben oder im besten Fall vollzogen haben."