Abstiegsangst auf Schalke: "Müssen Reaktion zeigen"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Interims-Sportchef Youri Mulder kritisiert die Leistung der Schalke-Stars

In Abwesenheit mehrerer Stammspieler erlebte der FC Schalke 04 beim Zweitliga-Auswärtsspiel in Darmstadt einen Nachmittag zum Vergessen. Durch die 0:2-Pleite am Böllenfalltor rutschten die Knappen wieder unten rein, die fast schon vergessenen Abstiegssorgen kehren nach Gelsenkirchen zurück. Interims-Sportchef Youri Mulder fand klare Worte.

Beim FC Schalke 04 hatte man nach einem hervorragenden Jahresendspurt 2024 große Hoffnungen, dass man noch einmal den Blick in Richtung Aufstieg richten kann. Die Euphorie am Berger Feld, mit der man in die Rückrunde gestartet war, ist längst wieder verflogen. Stattdessen ist die Abstiegsangst in Gelsenkirchen zurück.

Nach dem schwachen Auftritt beim 0:2 in Darmstadt ist Relegationsrang 16 nur noch sechs Punkte entfernt. Am Freitag steht der Keller-Kracher gegen Preußen Münster an, die aktuell auf Tabellenplatz 15 stehen.

FC Schalke 04: Klassenerhalt keineswegs sicher

"Die Jungs müssen dort eine Reaktion zeigen", betonte Youri Mulder in der Mixed Zone des Stadions am Böllenfalltor: "Es wird oft davon gesprochen, dass nach oben und nach unten nichts mehr geht. Aber so ist das nicht."

Die Leistung der Mannschaft von Kees van Wonderen war der Interims-Sportdirektor schwer enttäuscht. Bereits nach fünf Minuten führten die Hessen gegen den FC Schalke 04 mit 2:0. "Man kann ein Spiel nicht so anfangen. Niemals. Die beiden Tore, die wir bekommen, dürfen so nicht passieren. Darmstadt hatte vier Mal hintereinander verloren. Du weißt doch, was los ist", wütete Mulder.

Auch nach dem frühen Doppelschlag von Isac Lidberg, der bereits im Hinspiel dreimal netzte, kam von den Knappen kaum etwas. "Du bist einfach nicht da auf dem Platz. Eigentlich steht es sogar 0:3, wenn ein Darmstädter den Ball nicht gegen den Pfosten schießt", kritisierte er weiter und legte nach, dass "zu wenig" von der Offensive kam.