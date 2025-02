Sonderlob für BVB-Debütanten: "Einzigartig!"

IMAGO/Mika Volkmann

Carney Chukwuemeka bestritt am Samstag sein erstes Bundesliga-Spiel für den BVB

Carney Chukwuemeka durfte in der vergangenen Woche gleich zwei Premieren im Trikot von Borussia Dortmund feiern. Erst debütierte er am Mittwochabend beim 3:0-Erfolg des BVB einige Minuten in der Champions League, ehe er beim 6:0-Kantersieg gegen Union Berlin am Samstag sein Bundesliga-Debüt gab. Gegen die Eisernen stand er sogar rund 25 Minuten auf dem Feld und erhielt im Anschluss ein Sonderlob seines Trainers.

"Carney kam rein und war sensationell gut. Wir haben gesehen, welche Fähigkeiten er hat", war Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac begeistert von dem Leihspieler des FC Chelsea, der zunächst bis zum Sommer aus London ausgeliehen ist.

Kovac zeigte sich dabei vor allem von den technischen Skills des jungen Mittelfeldspielers angetan, wie er weiter ausführte: "Wie er den Ball an- und mitnimmt, wie er sich sofort in die Spielrichtung dreht, das ist schon einzigartig. Er hat eine sehr gute Beschleunigung und Technik. Der Junge wird uns Freude machen, wenn er gesund bleibt."

Carney Chukwuemeka war am Samstagabend in der 69. Minute für Gio Reyna eingewechselt worden und stand noch bei vier der sechs BVB-Treffer auf dem Platz.

Chukwuemeka "wollte nur sein Spiel machen"

Der 21-Jährige selbst zeigte sich nach seiner Bundesliga-Premiere ebenfalls sehr positiv gestimmt: "Ich habe es geliebt, vor 80.000 Fans zu spielen. Ich wollte nur mein Spiel machen und der Mannschaft helfen. Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte sehr effizient. Wir haben sehr direkt und präzise gespielt im letzten Drittel."

Etwas zurückhaltender hatte sich nach dem Chukwuemeka-Debüt noch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl geäußert, der Anfang Februar das Leihgeschäft mit dem jungen Briten eingetütet hatte: "Hoffentlich können wir auf dieser Leistung aufbauen. Ihm fehlt natürlich noch ein bisschen Rhythmus, er hat lange nicht gespielt."