Hertha BSC erteilt Dardai Wechsel-Verbot

Bekommt Palko Dardai bei Hertha BSC nochmal eine Chance?

Bei Hertha BSC gilt Palko Dardai schon länger als Streichkandidat. Dem 25-Jährigen soll nun aber ein Wechsel-Verbot erteilt worden sein.

Wie die "Bild" berichtet, ist der polnische Erstligist Pogon Stettin an Palko Dardai interessiert. Das Transferfenster in Polen schließt am Montagabend. Ein Transfer wäre daher noch möglich.

Doch dem Boulevardblatt zufolge lehnt Hertha BSC einen Verkauf von Dardai ab. Demnach hat der Hauptstadtklub ein Wechsel-Stopp bei dem Offensivspieler verhängt.

Im Winter hatte die "Bild" noch berichtet, dass Hertha Dardai loswerden will - und auch der Spieler selbst über einen Abschied aus Berlin nachdenkt.

Sorgt Leitl für eine Hertha-Kehrtwende bei Dardai?

Doch nun kam es wohl zu einem Umdenken. Hintergrund ist der Trainerwechsel bei Hertha BSC.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der neue Coach Stefan Leitl zunächst alle Spieler kennenlernen will. Demnach ist nicht ausgeschlossen, dass Dardai unter dem 47-Jährigen eine neue Chance bekommt. In dem Zusammenhang schreibt das Blatt von einem "großen Hertha-Casting".

Sollte Dardai seine Chance aber nicht nutzen, stünde im Sommer wohl ein Abschied an. Der Vertrag des Eigengewächses läuft noch bis 2026.

Palko Dardai stammt aus der Jugend von Hertha BSC. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der 25-Jährige bei den Profis aber nicht. Insgesamt stehen 52 Spiele für die Alte Dame zu Buche, dabei erzielte er acht Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

Im Januar 2021 hatte Dardai Hertha verlassen und sich Fehérvár in Ungarn angeschlossen. Im Sommer 2023 kehrte er nach Deutschland zurück.

In der aktuellen Saison kommt Dardai zwar auf 17 Pflichtspieleinsätze, von Beginn an durfte er aber nur vier Mal ran.

Beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf und beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg schmorrte Dardai die ganzen 90 Minuten auf der Bank.