Matthäus rät BVB-Torjäger Guirassy zum Bayern-Wechsel

Serhou Guirassy zeigte sich zielsicher beim 6:0-Erfolg des BVB

Gleich vier Mal ließ er den Signal-Iduna-Park erbeben: Serhou Guirassy schoss beim 6:0-Sieg von Borussia Dortmund Union Berlin fast im Alleingang ab und spielte sich in die Herzen vieler BVB-Fans.

In der Form dürfte der Guineer auch interessant für andere Klubs sein. Lothar Matthäus hält Guirassy sogar für einen Kandidaten beim FC Bayern.

Zusammen mit dem 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow war der Kantersieg am Samstag gegen Union der höchste Saisonsieg für den BVB. Nach holprigem Start brachte ein Eigentor von Diogo Leite die Dortmunder auf Kurs ehe Serhou Guirassy vor der Pause erhöhte.

Es sollte nicht der letzte Treffer für den BVB-Goalgetter sein. Drei weitere Male versenkte er den Ball im gegnerischen Tor und stellte so von neun auf 13 Saisontreffer.

Eine Glanzleistung, die auch bei Lothar Matthäus Anklang fand. Der sieht den Guineer, der im Sommer vom VfB Stuttgart kam, schon beim nächsten Verein.

BVB: Matthäus sieht Guirassy schon länger als Option beim FC Bayern

"Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass er ein Stürmer für Bayern München ist", sagte Matthäus bei "Sky": "Seine Schnelligkeit, seine Wucht und sein Durchsetzungsvermögen machen ihn stark."

"Für mich ist er einer der besten Stürmer in Europa. Das hat er letztes Jahr in Stuttgart zeigt, und jetzt zeigt er es in der Liga und in der Champions League."

Für Guirassy wäre der Wechsel zum Rekordmeister der nächste Karriere-Sprung. Allerdings bekommt er dort Konkurrenz, die auf seiner Position kaum größer sein könnte: Harry Kane steht im Sturm beim FC Bayern außer Frage. Mit 21 Toren hat der Engländer in der Torjägerliste jetzt schon einen großen Vorsprung. Guirassy steht dort mit 13 Treffern auf einem geteilten fünften Rang.

Doch dem BVB-Torjäger fehlt weniger als es aussieht auf Kane. Immerhin hat der Bayern-Stürmer neun Tore per Elfmeter erzielt. Aus dem Spiel heraus führt Kane gegen Guirassy "nur" mit 12:11. Angst muss der Noch-BVB-Star also nicht haben.