Ex-Bayern-Star mit düsterer BVB-Prognose

Holger Badstuber (M.) äußerte sich zu Borussia Dortmund

Als langjähriger Profi des FC Bayern, des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart verfolgt Holger Badstuber das Geschehen in der Fußball-Bundesliga weiter ganz genau. Am Sonntag äußerte sich der Ex-Nationalspieler zu Borussia Dortmund.

Nach dem 6:0-Spektakel gegen Union Berlin am Samstagabend hatte der BVB einen echten Befreiungsschlag gelandet, nachdem er zuvor nur einen Sieg in sieben Liga-Spielen geholt hatte.

"Es tut gut, gerade vor heimischem Publikum, so einen Kantersieg einzufahren", wusste Holger Badstuber bei "Sky" um die Signalwirkung, die so ein souveräner Heimsieg aus Dortmunder Sicht nun haben könnte.

Der ehemalige Abwehrspieler meinte weiter: "Das haben sie diese Saison auch schon öfters gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie zu Hause immer versagt hätten. Auswärts war immer das große Problem. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie sie da performen. Und auch in der Champions League, wo sie eigentlich ein relativ leichtes Los haben, vermeintlich leichtes Los. Man wird sehen, wie die Entwicklung weitergeht."

BVB muss noch zum FC Bayern und nach Leverkusen

Bestätigen lässt sich diese Annahme mit Blick auf die bisherigen Resultate der Schwarz-Gelben in der laufenden Saison, die vor heimischer Kulisse unter anderem schon Eintracht Frankfurt (2:0), RB Leipzig (2:1) oder den SC Freiburg verdient geschlagen haben.

Auswärts hingegen holten die Dortmunder nur acht Punkte aus elf Partien. Eine große Inkonstanz, die sich laut Badstuber auch weiter durch das Spieljahr ziehen wird. Der 35-Jährige stellte die düstere Hypothese auf: "Meine Prognose ist, dass es weiter eine Auf-und-ab-Saison bleiben wird."

Vor allem in fremden Stadien müsse sich der BVB noch deutlich steigern, stehen unter anderem mit den Gastspielen in Freiburg, beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen noch besonders knifflige Aufgaben bevor.