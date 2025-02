Sonderlob für Alaba nach Startelf-Comeback

IMAGO/Senis-Cebolla/ALFAQUI

David Alaba feierte sein Startelf-Comeback für Real Madrid

2:0 gewann Real Madrid gegen den FC Girona - und konnte dabei erstmals seit über einem Jahr wieder auf David Alaba in der Startelf setzen. Der ehemalige Profi vom FC Bayern zeigte eine beachtenswerte Leistung und erhielt direkt ein Sonderlob von Trainer Carlo Ancelotti.

Dezember 2023 - vom Ergebnis gibt es für Real Madrid keine Klagen nach dem 4:1-Sieg gegen Villareal. Doch die Partie wird überschattet von der schweren Verletzung von David Alaba. Der Österreicher reißt sich das Kreuzband und fällt ein Jahr aus.

Eine Adduktorenverletzung bremste dann das erste Comeback im Januar 2025 - jetzt aber, endlich, nach fast 14 Monaten, kehrte Alaba zurück in die Startelf der Madrilenen.

Real Madrid: Alaba bei Comeback "sehr gut"

"Er war sehr gut", lobte Trainer Carlo Ancelotti seinen Verteidiger nach dem 2:0 gegen Girona. "Er hat sich wohlgefühlt, war richtig positioniert und ruhig, mit und ohne Ball." 73 Minuten dauerte das Alaba-Comeback, dann wurde er unter großem Jubel der Fans ausgewechselt. Für ihn kam Eduardo Camavinga.

"Er war schon vor einem Monat bereit, aber die Adduktorenverletzung hat ihn kurz davon abgehalten. Es besteht ein Risiko, wenn er alle drei Tage spielt, aber ein Spiel pro Woche kann er ohne Probleme bewältigen", zeichnete Ancelotti Alabas Leidensweg nach. Doch das kann sich schon in naher Zukunft zum Besseren ändern.

Alaba eine Startelf-Option für das Champions-League-Achtelfinale?

"Natürlich kann er gegen Atlético in der Champions League beginnen", so Ancelotti. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen den Stadtrivalen steigt am 04. März. Am 12. März gibt es dann das Rückspiel gegen das Team von Diego Simeone.

Große Aufgaben stehen für Alaba vor der Tür - erstmal freut sich der Linksverteidiger aber über das gelungene Comeback: "Nach der Verletzung, die ich durchgemacht habe, bin ich sehr zufrieden. Wir haben alle sehr gut verteidigt."