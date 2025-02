Bayern-Boss mit mutiger Ansage an Bayer Leverkusen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League kommt es im März bereits im Achtelfinale zu einem deutsch-deutschen Duell. Der FC Bayern fordert den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen zunächst am 5. März in der Münchner Allianz Arena, ehe es eine Woche später ins Rückspiel im Rheinland gehen wird (11. März ab 21:00 Uhr). Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen holte am Sonntag schon mal zu einer ersten Kampfansage aus.

"Es ist ein Match zwischen den beiden aktuell besten Mannschaften in Deutschland", wurde der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in der "Bild" zitiert und meinte zu der speziellen Ansetzung weiter: "Wir hätten uns sicherlich ein internationales Spiel gewünscht, das habe ich, haben auch Max Eberl und andere von uns schon gesagt. Aber jetzt sind wir natürlich in Vorfreude und wollen zeigen, wer in Deutschland Erster ist!"

In den vergangenen Aufeinandertreffen mit der Werkself hatte der FC Bayern häufiger das Nachsehen gehabt. Im DFB-Pokal schieden die Münchner im letzten Jahr nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den Titelverteidiger aus, in der Bundesliga reichte es am 15. Februar nur zu einem äußerst schmeichelhaften 0:0-Unentschieden.

Dreesen zeigte sich aber betont zuversichtlich, dass die Sieglos-Serie gegen Bayer Leverkusen für den FC Bayern in der Königsklasse ihr Ende finden wird.

Dreesen blickt zuversichtlich auf Bayer-Duelle

"Ich bin mir sicher, wir werden gegen Leverkusen, wenn wir dann zu Hause spielen am 5. März, eine ganz andere Mannschaft, nicht unbedingt in der Aufstellung, aber in der Einstellung, auch im Attackieren sehen", meinte der Bayern-Boss mit Hinblick auf die Nullnummer vor eineinhalb Wochen, als der Tabellenführer sein Acht-Punkte-Polster auf Leverkusen erfolgreich verteidigte.

Nach dem 4:0-Statementsieg gegen Eintracht Frankfurt gab sich Dreesen außerdem optimistisch, dass der FC Bayern im Rennen um die deutsche Meisterschaft keine großen Federn mehr lassen wird: "Es war mal mindestens eine klare Aussage in der Liga – und ich bin sicher, dass die Jungs das so fortführen wollen."