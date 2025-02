Hummels-Zukunft angeblich entschieden

IMAGO

Mats Hummels will angeblich in die Bundesliga zurückkehren

Im Sommer trennten sich die Wege von Borussia Dortmund und Mats Hummels. Im Herbst unterschrieb der Weltmeister von 2014 einen Einjahresvertrag bei der AS Rom. Ob der ehemalige BVB-Star sein Arbeitspapier in der ewigen Stadt verlängert, war bis zuletzt offen. Nun deutet sich offenbar eine Entscheidung an.

Der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" zufolge deutet wenig darauf hin, dass Mats Hummels auch in der kommenden Saison das Trikot der AS Rom tragen wird. Demnach gibt es "keine Anzeichen", dass der Abwehrspieler das Ende Juni auslaufende Arbeitspapier beim italienischen Traditionsklub verlängert.

Stattdessen plane der Weltmeister von 2014 eine Rückkehr. Der 36-Jährige habe vor, seine Karriere in der Bundesliga ausklingen zu lassen, heißt es. Familiäre Gründe sollen Hummels zu dieser Entscheidung bewogen haben, so "La Repubblica" in ihrem Bericht weiter. Der Innenverteidiger wolle wieder in der Nähe seines Sohnes wohnen. Mögliche Abnehmer für den Abwehrspieler sind noch nicht bekannt.

AS Rom würde Mats Hummels gerne behalten

Für den Traditionsklub aus der Serie A wäre ein Hummels-Abgang durchaus bitter. Trainer Claudio Ranieri, der ebenfalls nur bis Saisonende in der ewigen Stadt unter Vertrag steht, baut auf die Dienste des Routiniers und betonte im Januar, Hummels solle "selbstverständlich" länger in Rom bleiben und hatte ihn als "unverzichtbar" und als "Monument" bezeichnet.

Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und dem FC Bayern hingegen hatte seine Zukunft stets offen gelassen. "Ich bin glücklich, wie es mittlerweile in Rom läuft", sagte er vor wenigen Wochen gegenüber der "Sport Bild" und ergänzte: "Jetzt passt es auf allen Ebenen – wie es über den Sommer hinaus weitergeht, habe ich noch nicht entschieden."

Spätestens Ende Mai wolle er eine Entscheidung verkünden, so Hummels. Möglicherweise ist diese nun bereits gefallen.