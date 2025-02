Medien: Top-Klubs planen Großangriff auf Yamal

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Lamine Yamal wird von zahlreichen Top-Klubs gejagt

Mit Lamine Yamal hat der FC Barcelona einen der besten, wenn nicht sogar den besten Nachwuchsspieler der Welt in seinen Reihen. Die Katalanen würden ihr Juwel gerne langfristig an sich binden, doch zahlreiche andere Top-Klubs wollen genau das verhindern und planen eine Kontaktaufnahme, um die Situation auszuloten.

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass Lamine Yamal den FC Barcelona in absehbarer Zeit verlassen könnte. Der Youngster fühlt sich wohl bei den Katalanen, die gleichzeitig mehr als zufrieden mit seiner Entwicklung sind. Das gute Verhältnis zwischen Spieler und Klub hält andere Vereine allerdings nicht davon ab, mit einer Verpflichtung des 17-jährigen Ausnahmekönners zu liebäugeln.

Einem Bericht der "Mundo Deportivo" zufolge gibt es derzeit einige Fußball-Giganten, die einen Transfer des Europameisters ernsthaft in Erwägung ziehen. Zu diesen Vereinen gehört auch Real Madrid, das beim Yamal-Lager sogar schon vorstellig geworden sein soll. Der Spieler selbst jedoch schloss einen Wechsel zu den Königlichen erst vor wenigen Tagen in einem Interview aus und erklärte, nicht für die Madrilenen spielen zu wollen.

Top-Klubs machen Druck im Yamal-Poker

Das wiederum gefällt einigen Klubs aus der englischen Premier League. Laut "Mundo Deportivo"-Angaben haben Manchester United, Manchester City und der FC Liverpool im Yamal-Poker zuletzt den größten Druck ausgeübt. Was das genau bedeutet, ist jedoch nicht klar.

Neben den genannten Vereinen soll sich zudem der französische Serienmeister Paris Saint-Germain mit dem Ausnahmefußballer beschäftigen. Die Franzosen seien überzeugt davon, den spanischen Nationalspieler mit einem Haufen Geld von einem Wechsel überzeugen zu können, heißt es.

Dem FC Barcelona sind in der Angelegenheit derzeit noch die Hände gebunden. Da Yamal noch nicht volljährig ist, dürfen sie ihm noch keinen Profivertrag anbieten. Dieser liegt aber angeblich schon unterschriftsreif in der Schublade und soll dem Spieler an seinem 18. Geburtstag am 13. Juli direkt präsentiert werden.

Wie genau das Arbeitspapier aussieht, ist nicht bekannt. Spanische Medien berichteten aber schon von einem Mega-Vertrag über fünf Jahre inklusive Top-Gehalt.