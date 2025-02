Eintracht Frankfurt, RB und Bayer beobachten Shootingstar

IMAGO/Joe Toth/Shutterstock

Liam Delap (l.) steht offenbar bei zahlreichen Bundesligisten auf der Liste

In der englischen Premier League sorgt Stürmer Liam Delap bei Aufsteiger Ipswich Town für Furore. Zehn Treffer in 25 Spielen im englischen Oberhaus konnte der 22-Jährige bereits erzielen. Zahlreiche Top-Klubs haben den Shootingstar bereits auf dem Zettel. Aus der Bundesliga sollen Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Bayer Leverkusen dran sein.

Im vergangenen Sommer war Liam Delap für umgerechnet knapp 18 Millionen Euro von Manchester City zu Ipswich Town gewechselt. Zuvor hatte er auf Leihbasis in der zweiten Liga bei Hull City mit acht Toren überzeugt. Seine Qualitäten stellt der 22-Jährige nun auch im englischen Oberhaus unter Beweis.

Für die Tractor Boys, die um den Klassenerhalt in der Premier League kämpfen, markierte der U21-Nationalspieler der Three Lions bereits zehn Treffer. Weil der Shootingstar noch bis 2029 vertraglich an den Aufsteiger gebunden ist, soll Ipswich zwischen 40 und 50 Millionen Euro als Ablöse aufrufen. Eine Summe, die Klubs aus der Bundesliga nicht abschrecken soll.

Zuletzt auch BVB und FC Bayern als Interessanten gehandelt

"TBRFootball" will erfahren haben, dass sich Scouts von Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Bayer Leverkusen regelmäßig an der Portman Road einfinden, um den Angreifer unter die Lupe zu nehmen. Prominente Konkurrenz bekommt das Trio demnach vom FC Chelsea, FC Arsenal, FC Liverpool und Manchester United.

Ein Favorit im Poker um die Dienste von Delap, der bei einem Abstieg von Ipswich definitiv nicht zu halten wäre, zeichne sich aber bislang nicht ab, heißt es. Das Portal "CaughtOffside" hatte zuletzt auch den FC Bayern und Borussia Dortmund mit dem Shootingstar in Verbindung gebracht. Konkretisiert haben sich die Gerüchte aber bislang nicht.

Am längeren Hebel sitzt derweil wohl sowieso Manchester City, die den Offensivakteur dank einer vergleichsweise günstigen Rückkaufklausel im Sommer zurückholen kann. Von rund 24 Millionen Euro ist die Rede. Gut möglich, dass die Skyblues diese ziehen, um Delap anschließend direkt gewinnbringend wieder zu veräußern.