Zeitplan für ter-Stegen-Rückkehr bei Barca steht

IMAGO/Ricardo Larreina

Marc-André ter Stegen möchte noch in der laufenden Saison ins Tor des FC Barcelona zurückkehren

Marc-André ter Stegen fällt mit seiner Patellasehnen-Verletzung weiter aus, doch inzwischen soll es einen Zeitplan für die Rückkehr in den Kader geben. Diese soll nach Vorstellung aller Beteiligten beim FC Barcelona noch im Laufe dieser Saison stattfinden.

Schon seit September kann Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona nicht zwischen den Pfosten stehen. Ein Riss der Patellasehne verhinderte seitdem Einsätze. Und noch ist die Leidenszeit nicht vorbei. Allerdings steht wohl zumindest der Zeitplan für die Rückkehr in den Kader.

Diese soll im besten Falle noch in dieser Saison stattfinden - voraussichtlich im April, wie das spanische Magazin "Sport" berichtet. Ob der DFB-Keeper dann auch direkt im Tor stehen und Ersatzmann Wojciech Szczesny verdrängen wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier.

FC Barcelona: Ter Stegen im ursprünglichen Zeitplan

Erst einmal will ter Stegen wieder fit sein. Inzwischen trainiert er zumindest wieder individuell. "Es läuft gut. Es ist natürlich ein sehr langer Weg, aber ich sehe schon etwas das Licht am Ende des Tunnels. Ich bin dran, arbeite gut, habe spektakuläre Leute um mich herum, was mir sehr viel Gelassenheit gibt", hielt ter Stegen vor einigen Wochen fest.

Und auch das Updates seines Trainers Hansi Flick klingt nach einem absehbaren Ende der Leidenszeit des ehemaligen Gladbach-Torhüters: "Ter Stegen ist auf einem guten Weg. Er hat bereits begonnen, mit De la Fuente, dem Torwarttrainer, zu arbeiten. Das ist ein erster Schritt, er hat sich sehr verbessert und wir sind sehr zufrieden."

Sollte die Rückkehr im April - also genau zum Saisonfinale, in dem es wie für den FC Barcelona gewohnt - wohl auch wieder um mehrere Titel gehen wird - klappen, wäre das eine Punktlandung.

Immerhin ging man im Verein zum Zeitpunkt der Verletzung von einer Ausfallszeit von acht Monaten aus. Bei einer Rückkehr im April wäre ter Stegen also genau im Zeitplan.