Zwangspause? FC Bayern gibt Kimmich-Update

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich musste gegen Eintracht Frankfurt ausgewechselt werden

Zum allerersten Mal in der laufenden Saison musste Joshua Kimmich am vergangenen Sonntag ausgewechselt werden. Beim glatten 4:0-Heimsieg des FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt verspürte der Nationalmannschaftskapitän noch in der ersten Halbzeit einen Schmerz im Oberschenkel. Er musste vom Feld, für ihn kam Teamkollege Leon Goretzka. Am Montag vermeldete der FC Bayern nun wichtige Details zu der Kimmich-Verletzung.

Wie der deutsche Rekordmeister auf seiner Vereinshomepage bekanntgab, hat sich Joshua Kimmich bereits einer eingehenden Untersuchung der medizinischen Abteilung unterzogen. Dabei sei glücklicherweise keine strukturelle Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur, sondern lediglich eine Sehnenreizung festgestellt worden.

Nach Angaben des FC Bayern müsse der 30-Jährige zwar "vorerst kürzer treten", eine längere Ausfallzeit droht Kimmich aber wohl nicht. Zuletzt wurde befürchtet, dass der Führungsspieler und Dauerbrenner der Münchner das nächste Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) ebenso verpassen könnte wie das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (5. März, ab 21:00 Uhr).

Nach der eingehenden MRT-Untersuchung konnten die Bayern-Ärzte nun Entwarnung geben. Laut "Bild" ist sogar ein Einsatz gegen den VfB in vier Tagen noch nicht ausgeschlossen.

Kimmich hofft noch auf Startelf-Einsatz gegen den VfB

Kimmich tue derzeit nach Angaben der Zeitung "alles" dafür, um gegen seinen Ausbildungsverein doch wieder in der FCB-Startelf stehen zu können.

Als einziger Bayern-Profi hat Kimmich bis dato alle 36 Pflichtspiele in der laufenden Saison für die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany bestritten. Er war vor dem Frankfurt-Spiel am Sonntagabend fast zehn Monate lang im Trikot des FC Bayern nicht mehr vorzeitig ausgewechselt worden.