Bayer, VfB Stuttgart und Co. heiß auf Stars von Hertha BSC

Fabian Reese gehört zum Tafelsilber bei Hertha BSC

Hertha BSC droht im Sommer womöglich der Ausverkauf. Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart sowie mehrere weitere Bundesligisten sollen ein Auge auf die Profis des kriselnden Zweitligisten werfen.

"Bild" zufolge waren am Wochenende beim einmal mehr trostlosen 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg Scouts von gleich acht Vereinen aus der höchsten deutschen Spielklasse im Berliner Olympiastadion zu Gast.

Neben Doublesieger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart sollen demnach auch RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, der 1. FSV Mainz 05, der SC Freiburg, der FC Augsburg und die TSG 1899 Hoffenheim ihre Späher in die Hauptstadt entsendet haben.

Hintergrund: Hertha BSC steckt statt im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga mitzumischen im Tabellenkeller fest.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Alten Dame auf die Abstiegszone nur noch. Seit fünf Spielen ist das Team des neuen Cheftrainers Stefan Leitl inzwischen ohne Sieg.

Der "kicker" berichtete, ohne die Rückkehr in die erste Liga müsse Hertha BSC den Gürtel finanziell deutlich enger schnallen in der kommenden Saison. Der Lizenzspieler-Etat, der aktuell bei rund 30 Millionen Euro liegt, müsse "drastisch" reduziert werden. Zudem würde demnach ein Transferüberschuss in zweistelliger Millionenhöhe nötig.

Prominente Verkaufskandidaten bei Hertha BSC

Als Verkaufskandidaten nannte das Fachmagazin Ibrahim Maza, Fabian Reese, Derry Scherhant und Michael Cuisance. Ihre Transfers könnten das so dringend benötigte Geld in die Kassen spülen.

"Ein Ausverkauf ist nicht unser Plan, wir wollen Hertha nachhaltig stärken", sagte Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Es sei "unser Ziel und unsere Pflicht, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität des Klubs zu sichern".

Der Hertha-Boss betonte weiter: "Neben Kostensenkungen ist auch die weitere Steigerung der Profitabilität essenziell. Dabei erfordert eine Anpassung des Lizenzspieler-Etats und das Ziel eines Transferüberschusses ein hohes Maß an wirtschaftlicher Vernunft und sportlicher Weitsicht."