Andrich mit Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Leverkusens Robert Andrich sendet eine Kampfansage an den FC Bayern

Im DFB-Pokal hat Bayer Leverkusen den FC Bayern früh ausgeschaltet, gleiches könnte im Achtelfinale der Champions League passieren. Ohne ein "Finale dahoam" bliebe dem FCB lediglich die Bundesliga und auch da gibt sich die Werkself trotz acht Punkten Rückstand noch nicht auf. Robert Andrich schickte eine klare Kampfansage in Richtung des Rekordmeisters.

Es war die große Chance, den Rückstand in der Bundesliga-Tabelle auf fünf Punkte zu verringern, doch im direkten Duell gab es für Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern nur ein torloses Unentschieden. Damit sind die Münchner in der klaren Pole Position für die Meisterschaft, doch die Werkself will den Druck hoch halten.

"Es ist sehr unrealistisch, dass man da noch was holt, aber wir wollen den Bayern immer wieder Druck von hinten geben", beschreibt Robert Andrich Leverkusens Plan für den Saisonendspurt.

So wie am Wochenende, als man durch den Sieg in Kiel zumindest für einen Tag auf fünf Punkte an die Bayern heranrobbte, ehe diese mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Eintracht Frankfurt nachlegten.

Andrich wird deutlich: "Es ist in allen Wettbewerben noch alles möglich. Wir wollen den Bayern bis zum Ende hin auf den Sack gehen." Das Ende in der Champions League wird für einen der beiden Vereine schon Mitte März kommen. Denn nur einer kann sich im direkten Duell im Achtelfinale der Königsklasse durchsetzen.

FC Bayern gegen Leverkusen: "Von Anfang an viel Feuer drin"

"Wir haben schon ein paar Mal gegen die Bayern gespielt in dieser Saison. In beiden Spielen ist sehr viel Feuer drin von Anfang an", tippt Andrich. "Vor dem Spiel wird dann noch mehr Feuer reingebracht, glaube ich."

Die Favoritenrolle sieht der DFB-Spieler nicht in Leverkusen: "Wir wissen schon, dass Bayern eine Top-Mannschaft ist. Es ist alles drin, aber ich gebe die Favoritenrolle jetzt mal an Bayern ab." Auch Simon Rolfes äußerte sich schon ähnlich.

Bereits in der nächsten Woche steigt das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in der Münchner Allianz-Arena (Mittwoch, 05. März), ehe dann den Dienstag darauf (11. März) das Rückspiel in der BayArena erfolgt.