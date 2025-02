Rekord-Ablöse? Davon hängt Chukwuemekas BVB-Verbleib ab

IMAGO/Bahho Kara

Bleibt Carney Chukwuemeka über das Saisonende hinaus beim BVB?

Bislang ist Carney Chukwuemeka nur bis zum Saisonende vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen. Für einen fixen Transfer müsste der BVB wohl eine Rekord-Summe nach England überweisen - und könnte diese angeblich nur unter einer bestimmten Bedingung stemmen.

"Bild" zufolge können sich die Schwarz-Gelben die angeblich fälligen 35 Millionen Euro für Carney Chukwuemeka nur leisten, wenn sie noch den Europapokal erreichen.

Dafür bräuchte es beim BVB einen fulminanten Saison-Endspurt. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt derzeit sieben Punkte, der auf die Qualifikation für Europa League oder Conference League sechs.

Immerhin: Mit dem 6:0 am Wochenende gegen Union Berlin hat der BVB so etwas wie neue Aufbruchstimmung rund um den Signal Iduna Park erzeugt - auch dank Chukwuemeka, der als Einwechselspieler beim Stand von 2:0 für seine Farben zum Zug kam und bei zwei der folgenden vier BVB-Treffer noch seine Füße im Spiel hatte.

"Wir haben gesehen, welche Fähigkeiten er hat. Wie er den Ball an- und mitnimmt, wie er sich sofort in Spielrichtung dreht. Das ist schon einzigartig. Er hat eine gute Beschleunigung und Technik. Er wird uns Freude machen, wenn er gesund bleibt", schwärmte Trainer Niko Kovac vom englischen U21-Nationalspieler.

BVB: Wird Carney Chukwuemeka zum Rekord-Transfer?

Sollte der BVB noch den internationalen Wettbewerb erreichen und tatsächlich 35 Millionen Euro für Chukwuemeka locker machen, würde er zum geteilt teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte avancieren. Die gleiche Summe floss 2016 für Ousmane Dembélé an Stade Rennes.

In seiner Heimat ist der Glaube an Chukwuemekas Fähigkeiten groß. "Mit 19 galt er als eines der größten Talente seiner Altersklasse in ganz Europa. Diese Qualität ist noch immer vorhanden", sagte der englische Journalist Liam Twomey unlängst dem "kicker". Der BVB sei aus Chukwuemekas Sicht "der ideale Klub, um wieder Momentum für seine Karriere aufzubauen".

Auch die Dortmunder setzen große Hoffnungen in den Mittelfeldakteur: Alleine für das Leih-Geschäft mit Chelsea sollen sie bereits mehrere Millionen Euro in die Hand genommen haben.