United ergreift drastische Maßnahmen

IMAGO/Conor Molloy

Es läuft nicht rund für Manchester United

Gefallener Gigant: Premier-League-Klub Manchester United setzt seine Sparmaßnahmen fort und wird nach eigenen Angaben Hunderte Stellen streichen.

Englands Rekordmeister Manchester United treibt die Umstrukturierung in der Geschäftsleitung voran. Bis zu 200 Jobs sollen im Klub gestrichen werden.

Schon 2024 hatte United 250 Stellen abgebaut. Der Hintergrund: Miteigentümer Jim Ratcliffe will das Team aus der Premier League wieder profitabel machen.

Entlassungen bei Manchester United

"Wir haben in den letzten fünf Jahren in Folge Geld verloren. So kann es nicht weitergehen", teilte CEO Omar Berrada mit.

"Manchester United wird seine Unternehmensstruktur als Teil einer Reihe von zusätzlichen Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Nachhaltigkeit des Vereins und zur Steigerung der operativen Effizienz umgestalten", hieß es in einem Statement von United. Heißt: Der Klub muss sparen.

"Der Transformationsplan zielt darauf ab, den Verein nach fünf aufeinanderfolgenden Verlustjahren seit 2019 wieder in die Gewinnzone zu bringen. Dies wird eine solidere finanzielle Basis schaffen, von der aus der Verein in den Erfolg des Männer- und Frauenfußballs und eine verbesserte Infrastruktur investieren kann", hieß es weiter.

Im Rahmen dieser Maßnahmen gehe der Verein davon aus, "dass vorbehaltlich eines Konsultationsprozesses mit den Mitarbeitern etwa 150 bis 200 Stellen abgebaut" werden können.

Kantine im Old Trafford muss wohl schließen

"Wir leiten eine Reihe von Maßnahmen ein, die den Verein umgestalten und erneuern werden. Leider bedeutet dies, dass wir weitere mögliche Entlassungen ankündigen müssen, und wir bedauern die Auswirkungen auf die betroffenen Kollegen zutiefst. Diese harten Entscheidungen sind jedoch notwendig, um den Verein wieder auf eine stabile finanzielle Basis zu stellen", so Berrada.

Wie die englische Zeitung "The Guardian" berichtet, wolle Ratcliffe im Zuge dessen auch die Staff-Kantine im Old Trafford schließen. Mitarbeiter sollen nur noch kostenloses Obst bekommen. Ausgenommen davon seien lediglich die Spieler.

Auch sportlich hat der Traditionsklub schon bessere Tage gesehen. In der englischen Premier League liegt das Team von Trainer Ruben Amorim nach 26 Spieltagen nur auf einem enttäuschenden Rang 15.